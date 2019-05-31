Гендиректор ВЦИОМ прокомментировал резко изменившиеся данные о доверии россиян президенту Владимиру Путину.

Как передает «Интерфакс», глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал «сенсационными» результаты нового исследования о доверии граждан президенту России Владимиру Путину.

«Мы впервые в истории опросов 29 мая решили напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. (...) Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», — заявил Федоров.

Социолог также добавил, что новые данные делают «неактуальными» все разговоры о падении уровня доверия президенту. По его словам, теперь ВЦИОМ будет проводить такие опросы регулярно.

Напомним, ранее ВЦИОМ объявил о падении рейтинга доверия россиян Владимиру Путину до исторического минимума — 31,7%. Гендиректор центра Валерий Федоров такой результат связал с отсутствием у россиян веры в рост доходов. Однако после того, как в Кремле потребовали объяснить разницу между снижающимся уровнем доверия президенту и растущим электоральным рейтингом Владимира Путина, глава ВЦИОМ пообещал опубликовать данные нового исследования, где «оценки доверия президенту гораздо выше». Согласно новым результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян Владимиру Путину резко повысился с 31,7% до 72,3%.