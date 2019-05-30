Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил Кремлю, как различаются уровень доверия президенту и его электоральный рейтинг.

Напомним, ранее в Кремле, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым уровень доверия россиян Владимиру Путину снизился до исторического минимума, выразили недоумение в связи с расхождением этих данных и итогов исследования электорального рейтинга президента.

Как передает «Коммерсант», на просьбу Дмитрия Пескова объяснить такое различие ответил сам глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

По его словам, разница между уровнем доверия и электоральным рейтингом заключается в формулировке вопроса, который социологи задают гражданам в ходе исследования.

«Так как до ближайших выборов у нас еще пять лет, то, скажем, задавать вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах президента России, нам кажется явно преждевременным. Поэтому мы используем другой вопрос: как люди оценивают его работу на посту президента. Текущая цифра — это около 65%. Для сравнения в январе было меньше 62%. Так что рост есть», — пояснил глава ВЦИОМ метод определения электорального рейтинга.

В то же время при определении уровня доверия применяется другой метод с использованием открытого вопроса «Назовите, пожалуйста, четыре-пять российских политиков, кому вы больше всего доверяете?».

Федоров также анонсировал публикацию итогов нового исследования ВЦИОМ, вопрос в котором будет звучать следующим образом: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?».

«Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет», — добавил он.