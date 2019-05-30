Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о падении рейтинга доверия Владимиру Путину.

Напомним, ранее ВЦИОМ объявил о падении рейтинга доверия россиян лидеру страны до исторического минимума — 31,7%.

Как передает «Интерфакс», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с результатами исследования ВЦИОМ и ждут подробных разъяснений от социологов по этому поводу.

По словам представителя Кремля, уровень доверия — лишь один из возможных рейтингов. При этом также изучаемый социологами электоральный рейтинг Владимира Путина, напротив, перешел в тенденцию роста.

«Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируют эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится», — подчеркнул Песков, добавив, что в Кремле обращают внимание «на все работы наших экспертов в этой области».

Накануне глава ВЦИОМ Валерий Федоров связал такую статистику с отсутствием у граждан веры в рост зарплат.