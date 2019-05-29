Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения прокомментировал падение рейтинга доверия президенту.

Напомним, ранее ВЦИОМ объявил о падении рейтинга доверия россиян Владимиру Путину до исторического минимума — 31,7%.

Как рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире программы «Hard Day’s Night» на телеканале «Дождь», такая динамика объясняется тем, что граждане России «не верят, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня».

По мнению социолога, людей «напрягает» и «удивляет» ситуация, когда пять лет подряд не растут доходы, хотя острая фаза кризиса закончилась в 2016 году.

Комментируя пенсионную реформу, глава ВЦИОМ указал на «перечеркнутые ожидания» россиян на увеличение зарплат, улучшение медицины и образования.

«Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги»,— сказал Валерий Федоров, назвав это эффектом черных очков.

При этом, как стало известно РБК, закрытый опрос ФОМ показал, что самый низкий электоральный рейтинг Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области: там проголосовать за действующего российского президента готовы лишь 36% избирателей.