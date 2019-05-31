Согласно результатам опроса «Левада-центра», деятельность Владимира Путина в настоящее время одобряют 66% россиян.

Напомним, ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров, объясняя Кремлю разницу между уровнем доверия россиян президенту и электоральным рейтингом Владимира Путина, анонсировал новое социологического исследование, «где оценки доверия президенту гораздо выше».

В пятницу, 31 мая, РБК обратило внимание на изменение на сайте ВЦИОМ данных об уровне доверия граждан российскому президенту: с минимального (31,7%) он повысился до 72,3%.

Кроме того, итоги своего опроса опубликовал также «Левада-центра», согласно которым деятельность Владимира Путина в настоящее время одобряют 66% россиян, а 32% опрошенных высказывают противоположное мнение.

При этом 40% жителей России считают, что страна идет неверным курсом, еще 49% убеждены в правильности решений власти.