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Опрос показал, что 40% россиян считают выбранный страной курс неверным

Общество
12:19, 31 мая 2019

Согласно результатам опроса «Левада-центра», деятельность Владимира Путина в настоящее время одобряют 66% россиян.

Напомним, ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров, объясняя Кремлю разницу между уровнем доверия россиян президенту и электоральным рейтингом Владимира Путина, анонсировал новое социологического исследование, «где оценки доверия президенту гораздо выше».

В пятницу, 31 мая, РБК обратило внимание на изменение на сайте ВЦИОМ данных об уровне доверия граждан российскому президенту: с минимального (31,7%) он повысился до 72,3%.

Кроме того, итоги своего опроса опубликовал также «Левада-центра», согласно которым деятельность Владимира Путина в настоящее время одобряют 66% россиян, а 32% опрошенных высказывают противоположное мнение.

При этом 40% жителей России считают, что страна идет неверным курсом, еще 49% убеждены в правильности решений власти.

 

Теги: Путин

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