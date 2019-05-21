С глаз долой. Могила Алексея Булдакова – одна из самых неухоженных на аллее актёров

Три с лишним года назад, в апреле 2019-го не стало актёра Алексея Булдакова, известного по роли генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

Алексей Иванович полюбился всей стране, за то, что был для всех своим парнем, который вышел из народа, из глубинки. Мужчины любили с ним выпить рюмочку другую, а женщины признавались Алексею Ивановичу, что мечтают о своём таком добром и хозяйственном Лёше, коим и был покойный.

После его ухода среди близких начались скандалы, а причиной тому – наследство Булдакова, которое он оставил своей последней жене Людмиле Куцанкиной. Единственному же сыну артиста Ивану, согласно завещанию, не досталось и гроша от состояния отца.

За выяснениями отношений из-за куска пирога от Булдакова, родные и друзья забыли о могиле своего некогда любимого человека. На месте его захоронения на Троекуровском кладбище – трава по пояс.