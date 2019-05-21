С глаз долой. Могила Алексея Булдакова – одна из самых неухоженных на аллее актёров
Исполнитель роли генерала Иволгина оказался забыт родственниками и друзьями, которые заняты делёжкой наследства
Три с лишним года назад, в апреле 2019-го не стало актёра Алексея Булдакова, известного по роли генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».
Алексей Иванович полюбился всей стране, за то, что был для всех своим парнем, который вышел из народа, из глубинки. Мужчины любили с ним выпить рюмочку другую, а женщины признавались Алексею Ивановичу, что мечтают о своём таком добром и хозяйственном Лёше, коим и был покойный.
После его ухода среди близких начались скандалы, а причиной тому – наследство Булдакова, которое он оставил своей последней жене Людмиле Куцанкиной. Единственному же сыну артиста Ивану, согласно завещанию, не досталось и гроша от состояния отца.
За выяснениями отношений из-за куска пирога от Булдакова, родные и друзья забыли о могиле своего некогда любимого человека. На месте его захоронения на Троекуровском кладбище – трава по пояс.
События в окружении Алексея Булдакова после его смерти разворачивались как в остросюжетном детективе. Сначала между собой переругались друзья семьи Татьяна Руднева и Эдуард Гладкий – они боролись за право находиться рядом со вдовой Булдакова, которая всех всегда привечала и щедро кормила.
– Татьяна хочет оформить надо мной опеку, – делилась со мной 79-летняя на тот момент Людмила Андреевна.
– Зачем Людмиле Андреевне опека? – возмущался Гладкий. – Она вовсе не немощная!
В итоге в выигрыше остался Гладкий, получив право не только находиться рядом с Людмилой Андреевной, но и комнату в её доме, построенном Булгаковым. Скажу более, я оказалась невольным свидетелем того как произошёл настоящий конфликт за право выбрать похоронный костюм для усопшего Булдакова.
– Давайте все отсюда, – раскомандовался тогда Гладкий, вбежав в дом, но его быстро осадили.
Не ко двору пришёлся лишь сын Булдакова Иван, который живёт на Мальте, откуда прилетал вместе со своей мамой Зинаидой на похороны отца. Но из всего папиного богатства, а именно двух загородных домов, дорогого автомобиля и средств на счетах, Ивану досталась лишь однокомнатная квартира на задворках Москвы на первом этаже рядом с мусоропроводом.
Причём это жильё не было отписано Ивану в завещании, а просто Людмила Андреевна решила отдать его по доброте душевной. Но прежде шли неприятные переговоры между мамой Ивана Зинаидой Старостенко и стороной Булдакова, которую Людмила Андреевна делегировала представлять Эдуарда Гладкого.
Хочу пояснить, что сам Булдаков не жаловал Гладкого, и они были знакомы шапочно. В итоге Куцанкина и Булдаков-младший остались если не врагами, то уж точно не друзьями как прежде.
Но справедливости ради, хочу сказать, что именно Гладкий обратился ко мне за помощью через Sobesednik.ru найти скульптора, который бы взялся за изваяние Алексея Ивановича. Скульптор такой был найден, им стал известный мастер Григорий Полоцкий, которому так никто из булдаковкого окружения и не позвонил. Каково же было моё изумление, когда недавно я, находясь на Троекуровском, увидела могилу Булдакова. Думаю, у безродных людей могилы аккуратнее.
– Это, конечно, вопиюще, – поделился со мной сотрудник Троекуровского кладбища, который прибирался на соседних могилах. – Такой заросшей могилы на аллее актёров нет, да и на всём Троекуровском кладбище. Понятно, что сын живёт за границей, но сейчас есть интернет, по которому можно заказать любую услугу. Здесь люди убирают могилу совершено за символическую плату. Потом я слышал, что у Булдакова в Москве живут племянники….
– Кто вы такая?! – кричал на меня на программе «Пусть говорят», один из племянников Булдакова, которым, кстати, дядька всегда помогал. Теперь пришло время мне спросить у этих родственников, а кто вы все такие по отношению к Алексею Булдакову?
Рубрика: Культура и ТВ