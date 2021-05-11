Любовница Булдакова осудила его вдову за скандал с наследством и связь с "двойником Баскова"

Алексей Булдаков ненавидел прихлебателей, которых привечала жена артиста. Особенно «присосавшегося» к ней «двойника Баскова» Эдуарда Гладкого. Об этом Sobesednik.ru рассказала любовница актера Татьяна Смолина.

Все два года после смерти актёра Алексея Булдакова вокруг его вдовы Людмилы Куцанкиной бушуют настоящие страсти. В доме Народного артиста поселился некий 50-летний Эдуард Гладкий, которого Людмила Андреевна называет ласково сыном, позволяя ему разъезжать на любимом автомобиле покойного супруга. Но как стало известно Sobesednik.ru, при жизни Алексей Булдаков не привечал Гладкого в своём доме, более того – был против, чтобы любимая жена с ним общалась. О сложных отношениях с «друзьями семьи» и борьбе за наследство Булдакова поведала любовница актёра Татьяна Смолина в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Я бы и дальше деликатно молчала, – говорит Татьяна, – но увидев Эдуарда по телевизору, услышав, что он несёт на публике, решила, что сдерживаться не надо. Гладкий, который, по его словам артист, известен разве что в очень узких кругах. И этот человек сидит в эфире «Пусть говорят», видно, что изрядно нервничает, бравирует известными фамилиями и нагло врёт, что был близок к Булдакову. Он ужасно косноязычен!

– Лёша был категорически против Эдуарда, – делится Татьяна. – Он заподозрил, что-то недоброе, когда Людмила попросила у него денег для помощи Эдику. «Парню надо помочь», – поставила Куцанкина мужа перед фактом.

«Я же тебе когда-то помогала», – напомнила она Булдакову, что помогла ему с жильём, прописала у себя в квартире и через свои знакомства в столичной творческой среде пробивала любимому роли. «Что может связывать мою жену, с этим хлыщом?!» – недоумевал Алёша. Но как я могла ему ответить на этот вопрос, когда этого Эдика даже в глаза до похорон не видела?! – рассказывает Татьяна.

Эдуард Гладкий//фото: стоп-кадр YouTube

«Мне не нравятся люди, которые лезут без мыла в одно место», – не унимался по поводу Эдуарда Алексей, который почувствовал что-то нечистое и навёл справки об этом человеке, благо у него в определённых структурах были связи. Леша был в ужасе, узнав подробности личной жизни воздыхателя супруги! – продолжает Смолина.

«Мыльный пузырь, жаждущий пиара и денег, – заключил, по словам Смолиной, Булдаков. – Надо запретить Люсе с ним общаться. Надо же, экий! Его в дверь гонят, а он в окно лезет».

Но Гладкий, как говорит возлюбленная актера, продолжал звонить жене Булдакова по ночам.

– Сказать, что Лёшу присутствие Эдуарда в жизни их семьи раздражало, – ничего не сказать, – утверждает Смолина.

Татьяна Смолина была в отношениях с Булдаковым 25 лет//фото: личный архив Т.Смолиной

– Как Алексей Иванович отзывался о Татьяне и Вячеславе Рудневых, с которыми отправился на свои последние гастроли в Монголию?

– О Татьяне и Вячеславе Лёша был тоже не лучшего мнения.

«Кот Базилио и Лиса Алиса», – характеризовал Алексей эту парочку.

Теперь что я вижу по телевизору? Разразилась страшная борьба между Рудневыми и Гладким, которые хотели находиться рядом с мешками денег, заработанными Лёшей. Но самое обидное, что в этой борьбе за капитал Булдакова без наследства остался его единственный сын Иван, а этого бы Лёша не простил никому и никогда.