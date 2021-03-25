Любимая женщина Стефановича: У нас была самая красивая история любви

– Вы постоянно называете бывшего возлюбленного по имени и отчеству. Вы во всех житейских обстоятельствах так называли Александра Борисовича?

– Да, из уважения к нему. Обращалась к нему и на «ты», но обязательно по имени и отчеству. Сашенька и все производные от его имени – это ему не подходит, а он меня называл Элинкой.

– А я привыкла называть Стефановича Александром, ему это тоже нравилось. Так вот Александр был во всём уникальным мужчиной?

– Он был абсолютно уникальным мужчиной и талантливым человеком. Он видел в людях искру и помогал эту искру разжечь. Лично мне он помогал организовывать мои съёмки и художественные выставки моих работ, сама бы я и рта не раскрыла, поскольку не пробивной человек.

В быту он был хозяйственным человеком, обычно такие творческие люди в обыденной жизни полный ноль, но к нему это не относилось, он здесь был как рыба в воде. Он сам руководил строительством своего дома, сам делал ремонт квартиры.

Он не любил домашние обеды. У него в квартире была маленькая кухня, а в других комнатах много ценных вещей, антиквариата, гобелены были его слабостью, он коллекционировал картины известных европейских художников, поэтому не хотел, чтобы на них из кухни валил пар. Я люблю готовить, но он мне этого делать не позволял, мы обедали в ресторанах.

Он был абсолютно щедрым мужчиной, но не бытовым транжирой. Он, считал что кричащие бренды носить ни к чему. У него был любимый магазин одежды в Париже, где он покупал дорогие и добротные вещи, но брендовые. Так что Александр Борисович был самостоятельным человеком в плане быта, ему не нужна была спутница жизни, которая бы помогала по хозяйству, ему нужна была женщина как женщина. Может быть уже потом, когда он перевёз из Ленинграда свою маму, ему понадобилась помощница.

– Про бывших жён Александра вы с ним разговаривали?

– Он много рассказывал об Алле Пугачёвой. Об актрисе Наталье Богуновой – своей первой жене – практически ничего не говорил. Понятно, что с Аллой Борисовной у него были глубокие чувства, этот человек для него много значил. Он так тепло о ней говорил, порой мне казалось, что ему жаль, что по какой-то нелепой причине их союз распался.