Любимая женщина Стефановича: У нас была самая красивая история любви
Знаменитая модель Элина Яцура рассказала, как режиссёр предлагал ей родить ему ребёнка
В середине прошлого лета не стало Александра Стефановича. Он родился 13 числа в декабре и символично ушёл 13 июля. Сам он признавался, что боится быстрой и страшной болезни, по иронии судьбы так с ним и случилось – Александра Борисовича сломил коронавирус.
Весть о его смерти стала для многих людей громом среди ясного неба, ведь он был полон сил и энергии, снимал кино, путешествовал, строил планы. Замечательный режиссёр, талантливый писатель, сценарист, первый в СССР продюсер дал путёвку в жизнь многим нашим маститым соотечественникам.
Стефанович помогал покорять эстрадный олимп своей супруге Алле Пугачёвой. Кристина Орбакайте с его лёгкой руки снялась в картине «Чучело, он об этом попросил режиссёра Ролана Быкова. В конце концов именно Стефанович начал продвигать группу «Машина времени». Все его женщины были разными по типажам, но одинаковыми в одном – они все эффектны, красивы и талантливы.
Случайная встреча с известной художницей и моделью Элиной Яцурой обернулась для пары счастьем, которое продлилось до последних дней Мастера. В память о дорогом сердце мужчине, Элина согласилась на откровенный разговор с Sobesednik.ru и поведала о неизвестном нам Стефановиче.
– Уход Александра Борисовича стал для меня полной неожиданностью и трагедией, – делится Элина. – Какое-то время после его смерти, я просыпалась от ужаса, чувствовала физическую боль, мне не хотелось возвращаться в реальность. После того как не стало Александра Борисовича, я поняла, насколько этот человек был важен в моей жизни.
Перестав жить вместе, мы так с ним и не расстались: виделись, переписывались, поздравляли друг друга с праздниками. Если бы я знала, что его некому было накормить, когда он заболел, то непременно бы приготовила – я всё время это делаю – и отнесла бы ему, тем более, что живу на Старом Арбате, в пятнадцати минутах от его дома.
Я сама зимой переболела коронавирусом, поэтому посоветовала бы Александру Борисовичу сделать КТ, но он мне ничего не говорил о болезни. Он умер 13 июля, а 6-го вечером я проходила мимо его дома на Патриарших. Смотрю – в окнах нет света, думаю, молодец Александр Борисович где-то тусуется, надо ему позвонить и встретиться, лето всё-таки. А он уже был в тот момент в больнице…
– За долгие годы, что вы были знакомы с Александром Борисовичем, он вам делал предложение?
– «Элинка, выходи за меня замуж», – сказал он мне по телефону, когда я ехала за рулём. Я естественно растерялась. «Лучше поздно, чем никогда, Александр Борисович», – выпалила я ему. «Ну да», – ответил он.
На тот момент, он видимо принял для себя решение жениться, и я оказалась для него самым подходящим вариантом. Уверена, что решение его было взвешенным – он не раздавал налево и направо подобные предложения. Я не ответила ему ни «да», ни «нет», в тот момент была очень занята, сказала, что уезжаю на гастроли, а когда вернусь, то всё обсудим, но как-то закрутилась по работе.
Вскоре я встретила другого мужчину, у меня два замечательных сына, они подростки. Александр Борисович радовался за меня, но с какой – то горечью в глазах… С отцом своих детей я рассталась, а с Александром Борисовичем расстаться было невозможно.
– Друзья Стефановича утверждают, что у него есть внебрачные дети. Но даже мама Александра Борисовича Ядвига Гиляровна об этом не знает. По словам близких, которые сейчас находятся с его мамой, она бы была больше всех рада, если бы это было так.
– Не думаю, что у него есть дети, он мне об этом бы сказал сто процентов. Александр Борисович никогда бы не оставил своего ребёнка, всегда бы заботился о нём, он был бы хорошим отцом. Он любил детей, но не ставил это во главу угла, всё время был занят творчеством.
В ту нашу последнюю встречу мы с ним проговорили часа три, сменили два кафе. Он поделился, что у него есть женщина, но не сказал об их отношениях как о чём-то серьёзном. «Александр Борисович, – поинтересовалась я у него, – у вас так и не появились жена, дети». «А что, Элинка, ты мне хочешь в этом помочь» – спросил он меня в свойственной ему манере. – Ну, давай, помогай тогда!»
– Любимый знакомил вас со своей мамой?
– Да, он нас знакомил, когда она ещё жила в Питере. Мама у него гениальная, мудрая женщина, он ей поклонялся, а такой маме и следует поклоняться. Если Ядвиге Гиляровне понадобится моя помощь, то я всегда буду рада помочь во всём.
У нас с Александром Борисовичем была существенная разница в возрасте, но я никогда этого не ощущала. Я думала, что он доживёт со своей энергией и любовью к жизни как минимум до ста лет, его маме сейчас девяносто семь. Собираюсь позвонить родственникам Александра Борисовича, чтобы забрать наши совместные с ним фотоальбомы, которые хранились у него.
Меня удивляет, когда сейчас говорят, что родственники у него появились только после его смерти. Это то не так, я всегда знала, что у Александра Борисовича есть родные, он с ними общался.
– Вы постоянно называете бывшего возлюбленного по имени и отчеству. Вы во всех житейских обстоятельствах так называли Александра Борисовича?
– Да, из уважения к нему. Обращалась к нему и на «ты», но обязательно по имени и отчеству. Сашенька и все производные от его имени – это ему не подходит, а он меня называл Элинкой.
– А я привыкла называть Стефановича Александром, ему это тоже нравилось. Так вот Александр был во всём уникальным мужчиной?
– Он был абсолютно уникальным мужчиной и талантливым человеком. Он видел в людях искру и помогал эту искру разжечь. Лично мне он помогал организовывать мои съёмки и художественные выставки моих работ, сама бы я и рта не раскрыла, поскольку не пробивной человек.
В быту он был хозяйственным человеком, обычно такие творческие люди в обыденной жизни полный ноль, но к нему это не относилось, он здесь был как рыба в воде. Он сам руководил строительством своего дома, сам делал ремонт квартиры.
Он не любил домашние обеды. У него в квартире была маленькая кухня, а в других комнатах много ценных вещей, антиквариата, гобелены были его слабостью, он коллекционировал картины известных европейских художников, поэтому не хотел, чтобы на них из кухни валил пар. Я люблю готовить, но он мне этого делать не позволял, мы обедали в ресторанах.
Он был абсолютно щедрым мужчиной, но не бытовым транжирой. Он, считал что кричащие бренды носить ни к чему. У него был любимый магазин одежды в Париже, где он покупал дорогие и добротные вещи, но брендовые. Так что Александр Борисович был самостоятельным человеком в плане быта, ему не нужна была спутница жизни, которая бы помогала по хозяйству, ему нужна была женщина как женщина. Может быть уже потом, когда он перевёз из Ленинграда свою маму, ему понадобилась помощница.
– Про бывших жён Александра вы с ним разговаривали?
– Он много рассказывал об Алле Пугачёвой. Об актрисе Наталье Богуновой – своей первой жене – практически ничего не говорил. Понятно, что с Аллой Борисовной у него были глубокие чувства, этот человек для него много значил. Он так тепло о ней говорил, порой мне казалось, что ему жаль, что по какой-то нелепой причине их союз распался.
Истории их взаимоотношений всегда были позитивные, смешные, в основном гастрольные. Единственная нелицеприятная история была про их развод. Алла Борисовна хотела забрать весь аникварат, а он не отдавал.
«Ты мне должен отдать всё, так как жил с самой выдающейся женщиной двадцатого века», – мотивировала она своё желание, что в рамках нашей страны является правдой. «Да? – отвечал ей Стефанович, – не помню, чтобы я жил с Матой Хари». Он очень гордился этим ответом, поэтому может и рассказывал эту историю, а не потому чтобы задеть свою бывшую жену, которую высоко ценил.
– Элина, а как вы познакомились со Стефановичем?
– Мы столкнулись в центре города, на Кузнецком мосту, куда я приезжала по делам в Дом моделей, а работала я на проспекте Мира у Славы Зайцева.
«Девушка, а какой у вас рост?» – спросил он меня тут же. Я восприняла этот вопрос без энтузиазма, поскольку мне его часто задавали. Не скрываю – мой рост метр восемьдесят пять. Александр Борисович тоже был высоким мужчиной, наравне со мной. Была я в тот день при макияже и при полном при параде, было мне семнадцать лет.
Мы с ним как-то сразу нашли общий язык, я почувствовала родственную душу, сразу рассказала, что занимаюсь живописью, работаю моделью в Доме моды Зайцева, он тут же мне начал рассказывать интересные истории про Славу Зайцева, его становление. Тогда я не знала, что сменю фамилию и волею судеб тоже стану Зайцевой. Но это будет куда позже, а пока у нас началось общение, я сказала, что хочу работать во Франции.
«Сейчас я уезжаю, – сказал мне он, – но в принципе могу тебе помочь». Когда он вернулся из своей поездки, у нас завязались отношения, мы уехали во Францию, где он писал книги, сценарии, работал для французского телеканала, выпускал для них документальные фильмы. Мне помог организовать художественные выставки в Париже и Ницце в самых престижных местах. Потом мы с ним жили в Испании.
Он находил в людях талант и помогал им реализоваться, это было его главное уникальное качество, с которым он пришёл в этот мир.
Он показал мне, какими прекрасными могут быть взаимоотношения мужчины и женщины. Нам открывались лучшие города Европы, знаменитые музеи, нас сопровождали самые захватывающие события и у нас была самая красивая история любви… За это я всегда буду ему благодарна.
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