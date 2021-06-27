Бывший муж Пугачевой до последнего не хотел прививаться

Москва готовится проститься с легендарным режиссером Александром Стефановичем. Мужчина скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Близкий друг режиссера, художник Никас Сафронов считает, что спасти Александра могла вакцина. Но он категорически не хотел прививаться.

- Коронавирус – коварная болезнь, - говорит Никас. – Саше надо было обязательно сделать прививку. Я ему говорил об этом. Мы встречались за три-четыре дня до того, как ему пришел положительный тест. Я у него спрашивал: «Почему ты не хочешь вакцинироваться? Все-таки – возраст, группа риска». Но он не хотел. Считал, что после прививки в его организме произойдет что-то нехорошее. Видите, как заблуждался. Это говорит еще о том, что вакцинироваться нужно всем.

- Саша поначалу лечился дома, - вздыхает Никас. – Мой сын Лука доставал иностранные препараты, которые я оплачивал. Лука звонил Проценко – тот тоже давал советы. Моя знакомая приносила Саше домашнюю еду: супы, картошку… Ставила возле двери и уходила. Он быстро открывал и все забирал…

В какой-то момент Стефанович решил поехать в больницу. Потому как силы покидали его.

- За ним нужен уход, а никого рядом не было, - вздыхает Никас. – У него была такая слабость, что он боялся не дойти до туалета. Поэтому Стефанович нашел знакомых, которые определили его в клинику. Он был уверен, что победит коронавирус.