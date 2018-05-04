"Поссорились один раз и тут же развелись": Александр Стефанович перед смертью поблагодарил Пугачёву
После расставания режиссёр и певица общались только дистанционно. О Примадонне последние годы жизни он говорил с неохотой
На 77-м году жизни скончался второй муж Аллы Пугачёвой Александр Стефанович. Режиссёра, актёра и сценариста сразил коронавирус. При жизни экс-возлюбленный Примадонны любил давать интервью в своей квартире на Патриарших прудах, где бывала и корреспондент Sobesednik.ru. Какими предметами гордился Стефанович и что говорил о Пугачёвой?
Своими трёхкомнатными апартаментами в самом центре Москвы, Стефанович очень гордился. Говорил, что ему удалось восстановить эту квартиру из буквально разрушенного состояния. Режиссёр не только там сделал дорогостоящий ремонт, но и обставил жилье антикварной мебелью.
Проводя экскурсию, Александр любил показывать старинные вещи, которые ему удавалось привозить из Европы. К примеру, Стефанович был обладателем зеркала, которое в прошлом украшало царские покои, а так же старинных часов 18 века. Сохранился у Стефановича и журнальный столик, который когда-то был реквизитом первых фотосессий Аллы Пугачёвой. О самой Примадонне последние годы её экс-супруг говорил с неохотой.
– Соглашусь на интервью, если вы будете спрашивать не только про Пугачёву. Мы с ней были женаты всего четыре года, – предупреждал нас обычно режиссёр. – После развода у нас с ней только дистанционное общение. С момента нашего расставания я даже не был у неё на дне рождения, да и она на мои праздники не ходит.
Со Стефановичем и правда можно было обсудить все темы на свете. Например, проблемы отечественного кино, харассмент и даже популярность Ольги Бузовой.
Но, так или иначе, бывало, он все же он приоткрывал собеседнику тайну о своём отношении к Примадонне спустя много лет после их расставания. Александр утверждал, что ему нравится внешний вид певицы, а также он рад её семейному счастью с Максимом Галкиным.
– Я особенно не слежу за ней, но она появляется на экране вполне хорошо одетой, красиво причёсанной, – делился Стефанович. – У неё всегда был молодёжный стиль и она его пронесла через долгие годы. Но я думаю, что лучше меня её внешний вид может оценить Максим Галкин. В их отношения я не лезу, но желаю этой паре только счастья!
Александр также признавался, что несмотря на конфликты, которые были в молодости, он с теплотой вспоминает время, проведённое в браке с Примадонной.
– Я благодарен той милой девушке, которая дарила мне свою любовь, – ностальгически произносил наш собеседник. – Но дело было больше сорока лет назад. За время нашего брака мы с ней поссорились один раз и после этой ссоры сразу развелись.
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Рубрика: Культура и ТВ