Последнее интервью Александра Стефановича: Алла Пугачева оставила мне автограф кровью

Мы с Александром Стефановичем знакомы давно. Часто общались на разных фестивалях. А там обстановка, как правило, располагает. Это интервью мы собирались с ним еще доработать и выпустить к выходу его очередной биографической книги. Стефанович не торопился… Но встретиться больше не было суждено. Режиссер скончался скоропостижно от коронавируса. Предоставляю Sobesednik.ru это неотредактированное им интервью.

- Александр Борисович, много лет вы успешно работали в России, а потом все бросили и уехали на ПМЖ во Францию. Можно узнать, как это произошло?

- Произошло все не сразу. Когда-то лет в четырнадцать я прочитал книгу о Франции, и с тех пор эта страна стала моей мечтой. Планировал ее посетить при первой же возможности. Но когда моя сестра вышла замуж за француза, то, к сожалению, это оказалось главным препятствием на пути к моей мечте. В советское время, существовал железный занавес и тем, у кого родственники живут за границей, о поездке можно было даже не мечтать. Прошли годы, началась перестройка, я написал в КГБ письмо, в котором задал вопрос: «Где же обещанная свобода?» После долгих перипетий, согласований и собеседований наконец получил разрешение. Нужно было видеть меня в тот день, когда я получил на руки долгожданные документы! На собственных новеньких «Жигулях» через всю Европу помчался к сестре в Париж. В столице Франции прожил три года, а потом переехал на Лазурный берег и загорал там целых семь лет.

- Ничего себе! На любимом побережье гламурной богемы и бизнес- элиты?

- Ну да. Поселился на берегу Средиземного моря, в очень престижном и дорогом местечке между Ниццей и Монако, в городке Сен-Жан-Кап-Ферра. Это очень живописная территория, не каждому простому смертному удается там пожить. Цены и пафос выше облаков! Там находится шикарная резиденция баронессы Эфрусси-де-Ротшильд. Все туристы едут полюбоваться ее великолепным флорентийским садом. Там же находятся виллы Жана Поля Бельмондо, Алена Делона, многих наших русских олигархов. Туда приезжают отдохнуть Тина Тернер, Шон Коннери, Джек Николсон и другие знаменитости. В этом городе очень удобный и широкий пляж, идеальный климат. Но я не сидел там без дела. Мне удалось привезти на Лазурный берег съемочную группу. Мы начали снимать кино для русского телевидения о достопримечательностях Франции. Были также рабочие поездки на Корсику. Это был самый счастливый период в моей жизни.

- А почему все-таки уехали?

- Из Франции я не уезжал. Можно сказать, сейчас я живу на два дома, одной ногой в Париже, другой - в Москве. И меня такой образ жизни вполне устраивает. Кстати, по-прежнему очень люблю ездить через всю Европу на машине: через Брест, Польшу, Германию получается не так долго, всего полтора дня.

- Как вы находите французов?

- Мне всегда нравилось все, что связано с французской культурой: музыка, кинематограф, мода, кухня. Французы со своей любовью к жизни, любезностью мне страшно импонируют. Большинство из них по характеру легки, а иногда даже вовсе легкомысленны. Они читают наших писателей - Достоевского, Толстого - и удивляются: зачем все так усложнять? А фильм Георгия Данелия «Осенний марафон», в котором у главного героя есть жена и любовница, абсолютно не понимают. Искренне недоумевая, в чем тут драма… (смеется) Французы подходят к этим вопросам легче и стараются многое не драматизировать.

«Показывал Макаровой, умею ли я есть»

- Вы закончили институт, который ковал кадры для отечественного кино. Какие у вас остались воспоминания?

- ВГИК - это одна из лучших в мире киношкол, и мне очень повезло там учиться. Моим педагогом был Лев Кулешов, а он в свое время обучал режиссеров Сергея Эйзенштейна и Пудовкина, это были его первые ученики. А мне посчастливилось быть одним из последних. На втором курсе я поставил спектакль «Ревизор» и сам сыграл в нем главную роль. Сергей Аполлинариевич Герасимов после спектакля поставил мне в зачетной книжке «Отлично плюс один».

Педагогом по актерскому мастерству была сама Тамара Макарова! Помню ее первую лекцию, на которой она сказала: «Ребята, я часто с Герасимовым езжу по фестивалям: Венеция, Канны, Берлин. Хочу сказать, что наша страна привозит на фестивали не только прекрасное кино, но и талантливых творческих личностей, с которыми общаются зрители, жюри, пресса. Но есть один большой недостаток - наши артисты и режиссеры совершенно не умеют вести себя на приемах, не умеют красиво есть, например, не знают, какой вилкой и ножом разделывать устрицы. Давайте поработаем над этим. Я из дома принесла тарелочки, вилочки, приборы, а еще бутерброды из разного мяса. Давайте, Стефанович для примера покажите, как вы умете есть».

- Ну и вы, конечно же, показали, все как надо?!

- Я взялся показывать со всем рвением… Надо сказать, что я родился в семье главного редактора молодежной газеты, дома меня, конечно, воспитывали, как правильно себя вести за столом. Но мне так хотелось есть, что я отбросил все приличные манеры в сторону, взял в правую руку вилку, нож и быстро все съел. Тамара Федоровна как воскликнет: «Ой, какой ужас, Саша! Вы опозорите страну!» На следующем занятии меня спрашивает: «Саша, вы поработали над своими манерами? Покажите работу над ошибками». Опять принесла еду, разложила по тарелкам. Я взял вилку и нож и, как в первый раз, быстро разделался с бутербродами. Тамара Федоровна снова пришла в ужас и долго объясняла, как надо правильно сидеть за столом, как грамотно резать мясо или рыбу, как эстетично есть. На третьем занятии все повторилось снова. И тогда Тамара Макарова все поняла. Она сказала: «Стефанович, да ты меня просто объедаешь!» А если серьезно, Тамара Федоровна не только нас воспитывала, она разрешала нам думать… Нам удалось посмотреть много фильмов, запрещенных к открытому показу. Например, она отвезла нас в «Госфильмофонд» и познакомила с фильмом немецкой кинематографистки Лени Рифеншталь «Триумф воли».

«С Мишей Боярским я жил в одном доме»

- А вы ведь сняли о Лени Рифеншталь документальный фильм?

- Да, действительно спустя много лет в Германии мне удалось познакомится с ней. Мы стали общаться, и наше общение продлилось целых 13 лет! Она была немкой на три четверти, на четверть была русской. Под влиянием известной русской балерины Анны Павловой Лени мечтала стать балериной, но сломала ногу и не смогла продолжить балетную карьеру. Она пошла в режиссуру и сняла известные на весь мир фильмы, которые ее прославили, но и за которые ее осудили…

Когда госпоже Рифеншталь исполнилось 99 лет, я снял о ней документальный фильм под названием «Тайны Лени Рифеншталь». Умерла она, когда ей исполнился 101 год. Моя жизнь сложилась так, что я знал огромное количество неординарных людей.

- А у вас было желание написать автобиографическую книгу об этих людях?

- Конечно. В 14 лет я случайно во время дождя забежал в книжный магазин, чтобы переждать непогоду. И я купил записную книжку. С тех пор всю жизнь веду такие записные книжки, в которых описываю события, идеи, сюжеты, интересные моменты. Когда стал писать книги, они были построены на личных историях из моей жизни. Я описывал мое детство, юность в Ленинграде. Моим соседом по дому был Миша Боярский, мы играли с ним в одном дворе. А на соседней улице жил Саша Розенбаум. В 15 лет я пошел работать на телевидение, где мы вместе с будущим режиссером Сергеем Соловьевым зарабатывали стаж для поступления в институт. Потом я уехал учиться в Москву. Кстати, когда мы познакомились с Аллой Пугачевой, я дал ей записную книжку со словами: «Может быть ты будешь когда-нибудь знаменитой…» И она оставила мне в книжке автограф кровью, потом туда же София Ротару вклеила свой ноготь и написала: «Это коготь Софии Ротару». Оказалось, что таких записей и автографов от знаменитых людей больше ста, есть там и Анатолий Папанов, и Ролан Быков, и Константин Эрнст, и еще много кто. Первую страницу я не записываю, отдаю кому-то из знаменитых, близких людей. Свои мысли там записали Владимир Высоцкий, Марина Влади, Георгий Товстоногов. А сейчас я хочу сделать такую книжку-автограф российских знаменитостей и отдельную книжку- автограф французских звезд. Очень интересные встречи произошли со мной во Франции. Я познакомился с Пьером Ришаром в его собственном ресторанчике. Осталась куча фотографий. Надеюсь, что скоро эта книга увидит свет…

Анжела Якубовская.