Стефанович не признавал детей: Никас Сафронов рассказал о завещании режиссера

Прямых наследников у Стефановича нет. Умирать он не собирался, поэтому завещания не оставил.

- Саша был моим ближайшим другом, но он даже со мной никогда не говорил о детях, -говорит художник Никас Сафронов. – По-моему, у него их не было. Быть может, есть внебрачные, но он их не признавал. А надо мной шутил, что у меня – семь детей и я еще не обо всех знаю. Так что завещания он не оставил. Потому как не собирался умирать. У него было много планов, которые он мечтал осуществить.

Впрочем, несмотря на отсутствие наследников, женским вниманием Стефанович не был обделен. По словам Сафронова, рядом с режиссерам всегда находились молодые нимфы.

- У него всегда было много девушек, - продолжает Никас. – Он ими увлекался. Все его девушки были молодыми, красивыми. Саша любил моделей. Помогал им, меня просил посодействовать в каких-то вопросах, устроить на учебу, на работу… Я помогал, потом спустя время спрашивал: «Ну как у нее дела?». А он отвечал: «Не знаю, я давно с ней не общаюсь!». «А зачем же мы помогали?» - удивлялся я. А он смеялся: «Почему хорошей девушке не помочь?».



