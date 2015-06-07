Иван Краско впервые назвал настоящую причину смерти своего сына – актера Андрея Краско
15 лет назад Андрей Краско внезапно умер, он ушел из жизни на пике своей популярности.
О событиях тех печальных дней кинодеятели, среди которых был и отец артиста Иван Краско, вспоминали в Петербурге во время вручения ежегодной премии «Петрополь».
Премией «Петрополь» с 1999 года отмечают выдающихся россиян за вклад в культуру и меценатство. Каждый раз призом служат статуэтки знаменитых людей, в нынешнем году лауреатам вручали отлитую фигурку Бориса Пастернака. В музее-квартире Пушкина на Мойке, 12 собрались многие знаменитости города на Неве. Среди пригашенных присутствовали артисты Семён Фурман, Юрий Гальцев, телеведущий Алексей Лушников, Дмитрий Шагин из «Митьков». Актриса Светлана Крючкова получила награду за тонкую интерпретацию русской поэзии. Нину Усатову наградили за создание образов русских женщин, премию актрисе вручал Народный артист России Иван Краско.
Светлана Крючкова выглядела грустной, старалась ни с кем не общаться, мотивируя это тем, что переболела коронавирусом.
– Юрочка, а исполни, что-нибудь из своих сценок, – крикнула Крючкова Гальцеву, – иначе мы тебя не отпустим.
«Ехал брат к сестре на вороном коне...», – тут же затянул Юрий Гальцев, получивший овации.
Гальцева наградили за артистизм и оригинальность творческого мышления, а члены жюри назвали художественного руководителя Театра Эстрады имени Аркадия Райкина, коим Гальцев является, мастером эстрадной полифонии.
– Вот представился случай, чтобы встретиться со всеми своими, – задумчиво сказал Иван Иванович Краско. – Жаль, что из-за пандемии не удалось подольше пообщаться, выпить по рюмочке, как в прежние времена. С Ниночкой Устатовой перебросились новостями, тысячу лет не виделись. Вспомнили нашу общую подругу Киру Крейлис-Петрову, с которой Нина долго играла в спектакле «Любовь не картошка, не выбросишь в окошко». Она недавно умерла на 90-м году жизни...
«Ну, что Ванечка, жениться опять собрался?» – поинтересовалась у меня Ниночка. «Ты меня знаешь, Нинусик, – улыбнулся я, – одному мне тяжело».
«Ой, Ванечка, какой же ты ловелас, – пожурила меня Нина. – Женщины всегда вились вокруг тебя… А я вот, Ваня, твоего Андрюшку на днях вспоминала, какой талантливый парень был. И вот знаешь, Ваня, он к женщинам относился с особым пиететом, как и ты», – сказала Нина.
Да, Нинуля, в этом году, 4 июля будет 15 лет как он ушёл. Я понял, Нина, что мой сын ушёл от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши, – ответил я ей.
«Ванечка, нам всем его не хватает, – сказала Нина. – Женская забота, – согласилась она со мной, – фундамент мужского счастья и благополучия. Надо будет обязательно помянуть твоего Андрея. Как быстро летит время...»
Напомним, что внезапная смерть популярного актера Андрея Краско шокировала всю страну. Он умер на 49-м году жизни 4 июля 2006 года в Одесской области во время съемок фильма Сергея Урсуляка «Ликвидация». Артист похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.
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Рубрика: Культура и ТВ