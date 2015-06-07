Иван Краско впервые назвал настоящую причину смерти своего сына – актера Андрея Краско

15 лет назад Андрей Краско внезапно умер, он ушел из жизни на пике своей популярности.

О событиях тех печальных дней кинодеятели, среди которых был и отец артиста Иван Краско, вспоминали в Петербурге во время вручения ежегодной премии «Петрополь».

Премией «Петрополь» с 1999 года отмечают выдающихся россиян за вклад в культуру и меценатство. Каждый раз призом служат статуэтки знаменитых людей, в нынешнем году лауреатам вручали отлитую фигурку Бориса Пастернака. В музее-квартире Пушкина на Мойке, 12 собрались многие знаменитости города на Неве. Среди пригашенных присутствовали артисты Семён Фурман, Юрий Гальцев, телеведущий Алексей Лушников, Дмитрий Шагин из «Митьков». Актриса Светлана Крючкова получила награду за тонкую интерпретацию русской поэзии. Нину Усатову наградили за создание образов русских женщин, премию актрисе вручал Народный артист России Иван Краско.

Светлана Крючкова выглядела грустной, старалась ни с кем не общаться, мотивируя это тем, что переболела коронавирусом.

– Юрочка, а исполни, что-нибудь из своих сценок, – крикнула Крючкова Гальцеву, – иначе мы тебя не отпустим.

«Ехал брат к сестре на вороном коне...», – тут же затянул Юрий Гальцев, получивший овации.