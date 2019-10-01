Нина Усатова: Ощущение, что я до сих пор на стартовой дорожке

1 октября – день рождения российской актрисы Нины Усатовой.

«Поливай свои корни», – когда-то сказал Нине Усатовой педагог в театральном училище. И всю жизнь актриса следует этим словам, черпая для своей работы образы из детства. Нина Николаевна любит рассказывать о родном Алтайском крае, вспоминать родных и близких.

– Ко мне поздно все пришло: в театральное училище поступила лишь с пятого раза, в кино начала сниматься в 30 лет, сына родила в 36. Но не жалею об этом. Если бы со мной случилось что-то раньше, может, не была бы к этому готова. Всему свое время.

Когда меня спрашивают о возрасте, я не сразу смогу и посчитать, сколько же мне лет. Ведь себя я ощущаю на восемнадцать, не больше. Помню, в школе у нас была одна учительница, которая казалась нам ну совсем уже старой. Как-то на уроке ее один школьник спросил: «А почему вы вдруг стали одеваться так красиво, прически каждый день разные делаете?» А она застенчиво отвечает: «Я влюбилась». Мы обалдели! Тот парень выпалил: «Не может быть! Сколько же вам лет?» А она покраснела, скромно так отвечает: «Тридцать пять». Я тогда еще подумала: ну как она может влюбиться в таком пожилом возрасте?! А сейчас, когда мне уже самой 150 лет, понимаю, что в тридцать пять сама только начала профессией овладевать, понимать, что такое жизнь. Ощущение такое, что я осталась до сих пор там – на стартовой дорожке. Почему-то по-прежнему хочется прыгать. Я и прыгаю – когда никто не видит.

«Я была озорной девушкой, хулиганила, дралась»

– Нина Николаевна, ваши коллеги отзываются о вас как о хорошей рассказчице. А вы не задумывались написать книгу мемуаров?

– У меня в последние годы все чаще появляется мысль об этом. Думаю, скоро начну делать какие-то записи, созрела уже. И хочу написать не для широкой публики, а в большей степени для своего сына Коли. Чтобы он почитал о моем детстве, рассказы моих родных, о том, как жили в те годы на Алтае, где я родилась. Как-то побывала на станции Малиновое Озеро, где родилась и откуда

уехала после первого класса. Сын со мной ездил. Я показала ему место, где находился наш дом, который построил мой батя. Там даже фундамента не осталось. Нашла кусочек кирпича и маленькое синее стеклышко. Помню, как в детстве мы собирали такие цветные стеклышки. С девчонками закапывали их в землю и загадывали желания. Это мы называли «секретиками». Возможно, это стеклышко – одно из тех. Теперь все это хранится у меня дома как память о моем детстве.

В детстве я была озорной девушкой, хулиганила много, даже дралась. Однажды мотоцикл отцовский угнала и на нем чуть не разбилась. Поэтому своего сына Колю старалась всегда оградить от всего дурного, от компаний плохих.

Нина Усатова. Фото: Антон Меркуров / Global Look Press

«Сын мне помогает и воспитывает»

– С детства водила Колю в музеи, в филармонию. В музыкальную школу отдала, где он учился на кларнете играть. Хороший парень вырос, правдивый такой, со своеобразным чувством юмора. Я его еще грудничком везде с собой возила – на гастроли, на съемки. По фильмам тех лет можно вспомнить детство Коли. Только родила – и уехала с ним в Карелию на съемки «Холодного лета 53-го». Я снималась, а Колька спал в пеленках за кинокамерой. В многосерийном фильме «Вавилов», где я играла председателя колхоза, полугодовалого сына в кадре держу на руках. Когда Коле было года два, он снялся в эпизоде фильма «Ой, вы, гуси». И в «Мусульманине» в одной сцене поучаствовал. Так мешал режиссеру Владимиру Хотиненко своими расспросами, что тот велел ему встать в кадре и стоять в массовке. Занял Колю делом. Конечно, я старалась дать сыну то, чего была сама лишена в детстве. Например, всегда мечтала побывать на новогодней ёлке в Кремле. Мне казалось это таким недостижимым! И вот, когда Коле исполнилось 10 лет, я повела его на ёлку в Кремль. Он радовался, водил хороводы, и я, совсем как маленькая, тоже радовалась и во все глаза смотрела на эту красоту.

Коля не выбрал актерскую профессию. Заканчивать старшие классы отправила его в английский колледж. Это научило сына самостоятельности и хорошему знанию английского языка. Отучился на юридическом факультете в Санкт-Петербурге, работает помощником адвоката. Если у меня возникают какие-то юридические вопросы, я всегда обращаюсь к нему. Сын мне помогает. И даже воспитывает. Например, увидит меня с куском пирога и шутя так приказывает: «Мама, кушать на ночь вредно. Нужно худеть». Сам-то он занимается спортом и следит за своей фигурой.

– Приходилось ли вам овладевать специально для какой-нибудь роли навыками других профессий?

– Например, когда играла хирурга в фильме «Красное небо. Черный снег», старалась как можно больше узнать о профессии врача. Советовалась с соседом по даче – хирургом. В больнице, где шли съемки, стояла на операциях и наблюдала. Как скальпель правильно берут, как надрезы делают, как пот со лба вытирают. Каждый нюанс ведь интересен. Для достоверности своих героинь я тоже стараюсь наделять характерами людей, которых встречала в жизни. Когда играла маму главного героя в фильме «Мусульманин», принесла на съемку старенький, поношенный халат своей мамы. Предложила сниматься в нем. Хотиненко позволил. А когда смотрела уже готовый фильм, поймала себя на мысли: Боже, я ведь и играю свою маму. Те же движения рук, та же походка. Как-то подсознательно это произошло.

– Нина Николаевна, а в вашей жизни больше хороших людей встречается или плохих?

– Мне кажется, я до сих пор живу с теми же ощущениями, как в детстве. По-прежнему всему удивляюсь, и по-прежнему мне кажется, что хорошего в жизни больше, чем плохого. Даже когда человек совершает дурной поступок, обижает кого-либо, его тоже можно понять. Значит, есть какая-то причина, из-за которой он так поступает. Конечно, бывали в жизни и негативные моменты, но я стараюсь про них сразу забывать и не вспоминать обиды. Может, поэтому Бог мне посылает людей, которые помогают и спасают... Четыре года назад поехали на гастроли в Сочи. С утра решили с подругой поплавать в Черном море. Заплыли с ней далеко, даже берег плохо видно, и людей вокруг никого. Решили возвращаться. Плывем, а берег ближе не становится. Такое впечатление, что на месте барахтаемся. Более того, нас стало уносить в море все дальше и дальше. Оказывается, мы попали в место, где какая-то горная река впадает в море, течение там сильное. Четыре часа мы барахтались, устали уже. Силы на исходе. Я читаю про себя молитвы... И вдруг показался парусник. Парень по имени Сережа нас подобрал и отвез на берег. Не иначе как чудотворец Николай послал нам этого парня. Еще немного – и мы, обессиленные, утонули бы. Ну как тут не поверить в чудо?!

«Я всю жизнь жила для кого-то»

– Сын ваш уже вырос и занят своими делами. Вам нравится одиночество?

– Я его полюбила. Знаете, каждый человек в своей жизни должен сам себе создавать удовольствия. Я себе позволяю это, когда скрываюсь от всех на даче. Купила под Санкт-Петербургом небольшой двухэтажный домик, соорудила в нем печку. И теперь приезжаю сюда пожить даже зимой. Хожу погулять на озеро, на бережку сижу и любуюсь лесом, облаками. За грибами бегаю, в баньке парюсь... А недавно увлеклась спортивной ходьбой. Была в пансионате в Финляндии и однажды утром увидела с балкона, как пожилые люди ходят с палками. Спустилась, поинтересовалась: чем они занимаются? Мне объяснили, что это спортивная ходьба. Научили, как правильно ходить. И так мне понравилось! Неделю спустя оказалась в Чехии и увидела в магазине специальные палки. Купила. Летом занимаюсь у себя на даче. Поначалу на меня все смотрели, как на сумасшедшую. Однажды две бабушки повстречались «А где же ваши лыжи?» – спрашивают. Ну, я каждому и объясняю, что это ходьба такая. Если правильно ходить, держать палки, не сгибая рук, и держать спину прямо, работа происходит на все группы мышц: от копчика до шестого позвонка. И самое главное – это доставляет удовольствие. Иду себе по дорожке, текст роли повторяю про себя. После таких занятий необычайный прилив энергии, горы могу свернуть.

Так вот, я всю жизнь жила для кого-то: для сына, для мужа. А теперь решила пожить для себя, заниматься больше собой.

– А к любви отношение теперь другое, нежели было, например, в 20 лет?

– Как-то была в Чехии на гастролях. Заметила: наши русские женщины ходят там поодиночке, а жители из других стран – парочками. Идут пожилые мужчина и женщина и держатся за руки. Вот это, наверное, и называется любовью. Это у молодых людей любовь – страсть. А в зрелом возрасте любовь другая... Когда люди прошли рядом всю жизнь и остались вместе. И наверняка у них все было: и обиды, и претензии, и измены. Но они все это перебороли вместе. Семья и любовь – это большой труд, тут не должно быть амбиций. В старости приходит забота о другом человеке, надо беречь друг друга. Но у меня нет времени и желания думать о своей личной жизни. Если мне дана вот такая жизнь, я ее с благодарностью принимаю. Придет время – и будет то, что должно быть.