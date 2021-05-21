"Врут о рейтингах!" Рустам Солнцев раскритиковал новый "Дом-2" на телеканале "Ю"

В конце прошлого года хейтеры шоу «Дом-2» выдохнули с облегчением, узнав о том, что знаменитая телестройка прекращает свое существование. Однако их радость продолжалась недолго. Уже в апреле скандальное реалити возродилось на телеканале «Ю». И, по некоторым данным, рейтинги шоу настолько хороши, что превзошли все ожидания. Что по этому поводу думает экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев, предрекавший проекту провал, выяснил Sobesednik.ru.

В конце апреля в прессе появилась информация, что, согласно данным компании Mediascope, благодаря выходу в эфир перезапущенного «Дома-2» аудитория телеканала «Ю» сильно увеличилась. И это при том, что проект выходит без Ольги Бузовой, которая к обновленному шоу никакого отношения не имеет. О том, что «Дом-2» сейчас имеет большой успех у зрителей, в своем Instagram сообщила и Ксения Бородина, которая продолжает вести телестройку. Однако Рустам Солнцев считает, что на самом деле эта радость наигранная и создатели шоу лишь делают видимость успеха.

– Они сознательно врут, что у шоу большие рейтинги, – считает 44-летний экс-участник «Дом-2». – Да, согласно телеканалу «Ю», рейтинг хороший, потому что до этого там, конечно, вообще показывали полный шлак. Но контекстуально, если сравнивать с программами других каналов, это не рейтинг, а просто куча дерьма из-под желтой курицы. Это даже удивительно, потому что на первых порах шоу все-таки должно было иметь успех, обычно рейтинг гаснет уже потом.

Чтобы вы понимали, в какой-то из дней их посмотрело 44 тысячи человек по Москве. Практически любой мой видеопост в Instagram набирает где-то в три раза больше просмотров. Я ничего на это не трачу – просто нахожу материал, редактирую его, придумываю забавную подпись и публикую. Так что они ничтожны даже по сравнению с моим Instagram.

Сам Рустам обновленный «Дом-2» не смотрит, так как считает, что по содержанию это уже совсем не тот проект, в котором он принимал участие десять лет назад.

– Я видел ровно 15 секунд из эфира перезапущенного «Дома-2», там Надя Ермакова говорила про писюны, – делится шоумен. – Я не стал дальше смотреть. Зачем мне себя испытывать?! Надино лицо и писюны – это как-то странно.

На проекте больше нет лиц, которым доверяют люди. Я говорю это при всей моей любви к той же Надюхе, Андрею Черкасову, без наезда на самих ребят. Они на проекте всегда были на втором плане. Теперь их поставили на первый план, а зрителям сказали: «Вы их должны любить!» Но зрители же точно знают, кого они любят на самом деле!

Я там тоже говорил и про писюны, и про все на свете, – продолжает Солнцев. – но это правильно надо делать – понимать уместность момента. Из уст Нади Ермаковой это воспринимать не хотят. А вот если бы на ее месте находился Рустам Солнцев, все зрители бы звонили друзьям со словами: «Включай «Дом-2», там наконец-то то, что мы когда-то потеряли!» Тут вопрос доверия.