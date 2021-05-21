Как Сахарова при Путине увели от клейма "иностранный агент"

Столетие Андрея Сахарова отмечается в России на фоне расширяющегося списка «иностранных агентов» и дискуссий о том, попал бы сегодня Андрей Дмитриевич под какое-либо государственное клеймо — от «иноагента» до «экстремиста».

Сахаровский центр в Москве, занимающийся проведением лекций, выставок и других мероприятий, связанных с правами человека, в 2014 году одним из первых получил от власти статус иностранного агента. Чтобы вывести из-под имиджевого удара архив и музейную экспозицию, посвященную Андрею Сахарову в его доме на Земляном валу, было решено разделить Сахаровский центр на два юридических лица. Об этом Sobesednik.ru рассказала Бэла Хасановна Коваль — хранительница архива Сахарова и подруга его жены Елены Боннер. Это же нам подтвердили и в центре, расположенном неподалеку от дома Сахарова.

Сахаровский центр на своем сайте публикует ежеквартальные отчеты о своей деятельности и не скрывает источники финансирования, которые и стали причиной включения в список: среди доноров значатся американский Фонд Андрея Сахарова, фонд OAK (Женева), МИД Нидерландов и Центр либеральной современности (Берлин).

В Москве до сих пор существует проспект Академика Сахарова, названный так в 1990 году (переименовывать ничего не пришлось, проспект официально был безымянным). В 2010 году на проспекте появилась мемориальная доска, указывающая на то, что Сахаров был создателем новых видов вооружений (ни слова о его общественной деятельности), а в 2017 году Владимир Путин принял участие в открытии «Стены Скорби» на проспекте Академика Сахарова, — памятника жертвам политических репрессий.

21 мая, в день юбилея, в здание иноагента (Сахаровского центра) — придут Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Александр Филиппенко, Вероника Долина, Лев Рубинштейн, другие актеры, литераторы, музыканты, чтобы устроить «Фестиваль свободы. Несмотря ни на что. «Мы посвящаем его всем политзаключенным, как наверняка сделал бы сам Андрей Дмитриевич, — сказано в анонсе. — В эти непростые времена нам хочется, чтобы несмотря ни на что звучали слова свободы, слова поддержки всем тем, кто в этом сейчас нуждается. И мы ждём вас, чтобы разделить этот вечер с нами».

Сообщается, что будет и онлайн-трансляция фестиваля.