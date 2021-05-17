Власти Москвы не согласовали выставку к столетию академика Сахарова на Чистых прудах

Власти Москвы сорвали выставку к столетию академика Сахарова на Чистых прудах. Об этом организаторы мероприятия сообщили изданию The Insider.

По информации Сахаровского центра, выставку «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда» планировалось открыть 17 мая на Чистопрудном бульваре. На уличных стендах авторы проекта планировали разместить фотографии академика, а также цитаты из его воспоминаний, статей и выступлений.

«Любая организация может подать заявку и, если контент будет согласован, разместить там выставку. Сначала нам не объяснили, какие претензии к контенту, а потом вообще сказали, что у нас просто взяли и забронированные за нами даты забрали», — цитирует представителей центра «Новая газета».

30 апреля организаторы получили устный ответ: «Контент не согласован». Как уточняется, официальное письмо с мотивированным решением так и не предоставлено, не сообщается также и кем оно было принято. Позже, 14 мая, организаторы выставки получили еще одно устное объяснение, согласно которому фотоконструкции срочно понадобились для другой выставки в связи с Днем победы и годовщиной битвы под Москвой.

О готовности предоставить конструкции Департамент культуры заявил еще 23 марта 2020 года, однако после отправленного 15 апреля макета выставки ведомство изменило свое решение.

Организаторы выставки назвали решение и формулировку отказа «неубедительными и постыдными». «Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным», — уверены они.

Андрей Сахаров (1921 — 1989) — советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы, выступавший за запрет ядерного оружия. Общественный деятель, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.