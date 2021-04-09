"50% россиян умнее Госдумы": Алексей Кортнев заступился за Манижу

Музыкант Алексей Кортнев поделился с Sobesednik.ru своим мнением по поводу скандала вокруг Манижи:

– Наши депутаты очень переживают по поводу Манижи и ее откровенной песни о несчастной судьбе русской женщины. Валентина Матвиенко назвала песню Russian woman бредом и поручила проверить процедуру голосования при выборе на конкурс. Госдума предложила запретить Маниже петь под российским флагом. Общественники попросили СК проверить ее на «оскорбления» и «противоправные действия».

При этом, согласно опросу «Левада-центра» (включен Минюстом в реестр иноагентов), половину россиян то, что от России на конкурс едет девушка таджикского происхождения с песней о россиянках, вообще не волнует.

Фото: Global Look Press

В связи с этим я думаю, что 50% россиян гораздо умнее, чем депутаты нашей Госдумы – и правильно, что им совершенно все равно, кто будет представлять Россию на «Евровидении».

Лишь бы этот человек профессионально пел, двигался и хорошо выглядел. Манижа всем этим критериям соответствует вполне: у нее прекрасная техника пения, отличный голос, песня…

Если пытаться в песне – в любой! – искать какие-то буквальные отсылки к действительности, то так можно начать запрещать каждую вторую. Песня, ее текст – это все-таки метафорическая вещь. И Манижа в своей песне вовсе не утверждает, что все россиянки повально закрепощены, закабалены и подвергаются насилию.

Но мы же не станем отрицать, что у нас в стране, как и во всем мире, подобные инциденты происходят? Вот в защиту этих достаточно многочисленных, надо сказать, жертв домашнего насилия и вообще неравенства полов Манижа и поет – и я ее в этом абсолютно поддерживаю.

А Госдуме нашей происходит какой-то стыд с проблематикой их прений, и это навязывается в качестве повестки всей стране. Несомненно, среди депутатов есть нормальные, умные и честные люди. Они есть. Но к сожалению, этот процент, на мой взгляд, не очень высок. Мне кажется, что в Думе имеется достаточное количество и дураков, и истериков. И когда они сходятся вместе, то происходит катализация, и любая глупость многократно усиливается.