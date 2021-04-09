Манижа и "Евровидение": 50% россиян все равно, лишь 5% волнует её национальность

Россиян, которые поддерживают участие певицы Манижи в песенном конкурсе «Евровидение», меньше, чем тех, кто выступает против, хотя половину граждан страны это вообще не волнует. Каждый пятый при этом либо вообще не в курсе, либо не сформировал позиции по этому вопросу.

Опрос «Левада-Центра»* показал, что для 50% «безразлично», будет ли Манижа представлять Россию на конкурсе. 13% относятся к этому «скорее положительно», а ещё 18% «скорее отрицательно». 17% вообще не осведомлены о проблеме.

Из тех 18%, которые выступают против участия певицы в «Евровидении», лишь 27% мотивируют это тем, что «Россию должны представлять русские». В процентах от общей выборки это меньше 5%. Большинство несогласных (55%) просто негативно оценивают её творчество. Ещё 13% из них считают, что она для этого недостаточно известна.

Среди сторонников её участия 34% говорят, что она хорошо поет, 14% говорят о её харизме, 12% голосовали за неё, а ещё 13% объясняют свой выбор в стиле «неважно, какой она национальности». 6% позитивно смотрят на её участие, потому что она «новое лицо», а 10% просто говорят «почему нет».

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».