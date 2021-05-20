Минюст объявил "Медузу" иноагентом, поверив доносчику на слово

Независимое издание «Медуза» было признано СМИ, выполняющим функции «иностранного агента», без каких-либо проверок данных о финансировании из-за рубежа. Как пояснила юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, Минюст внес издание в реестр, поверив на слова доносу от члена «Антимайдана» и «Офицеров России» Александра Ионова.

«Когда иск об обжаловании решения госорганов подают, они должны в обоснование принести документы, которыми руководствовались. Там проблема в том, что самостоятельную проверку ни Роскомнадзор, ни Минюст не проводил: приняли за истину донос, в котором именно такие формулировки, что все на всех ссылаются», — поясняет юрист независимому изданию VTimes, которое Минюст также объявил «иностранным агентом», не объяснив причин.

«В итоге «проверяющим» оказывается Ионов», — заключает Буракова, представляющая «Медузу» в суде по оспариванию статуса «иностранного агента».

Сам Ионов подтвердил РБК, что писал кляузу на издание. Он жаловался и на другие СМИ, да и на «Медузу» пишет доносы уже не в первый раз — начал это делать он уже два года назад. Он недоволен, что издание получает иностранное финансирование и не скрывает личной заинтересованности: якобы журналисты писали недостоверную информацию и про него.