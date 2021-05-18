"Люда сама предложила": Cадальский рассказал о свадьбе с 80-летней Максаковой

В личной жизни 80-летней Людмилы Максаковой вскоре произойдут изменения. Легендарная актриса планирует выйти замуж. Людмила Васильевна уже сделала предложение руки и сердца своему давнему другу Стасу Садальскому. Об этом сообщил сам Стас.

Людмила Максакова дважды выходила замуж. Ее первым супругом был художник Феликс-Лев Збарский, в браке с которым у артистки родился сын Максим. После развода Людмила Васильевна недолго горевала в одиночестве и вышла замуж за Петера Андреаса Игенбергса. В этом союзе у актрисы родилась дочь Мария.

После смерти своего второго супруга о личной жизни Людмила Васильевна старается не говорить. Впрочем, актер Стас Садальский уверяет: легендарная актриса сделала ему предложение руки и сердца. Об этом он уже сообщил дочке актрисы, оперной диве Марии Максаковой. И даже пригласил ее на грядущее торжество.

Людмила Максакова

«Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? — поинтересовался Стас у Марии. – Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение».

Новость о грядущей свадьбе матери повергла Максакову в шоковое состояние.

– Это неожиданная новость, – заявила Мария. – У меня сложилось впечатление, что вы мало общаетесь. Вы не знаете ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях.

Мария Максакова

– Папе казалось, – ухмыльнулся артист.

– Надо будет присмотреться к вашим отношениям с мамой, – продолжила Мария. – Я так не могу сразу ответить.

Надо отметить, что с Людмилой Максаковой Садальский дружит уже не один десяток лет. В своих интервью Стас всегда восхищался Людмилой Васильевной. Впрочем, о личной симпатии никогда не говорил...