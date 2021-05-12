Джоанна Стингрей объяснила, почему Гребенщиков не стал популярным на Западе

Американка Джоанна Стингрей представила в Московском доме книги свою новую книгу «Подлинная история русского рока».

Издание состоит из интервью, которые она делала, а также из фотографий Виктора Цоя, Константина Кинчева, Бориса Гребенщикова, Евгения Фёдорова, Сергея Курёхина и многих других столпов ленинградского и советского рока конца 1980-х.

– Гребенщиков был единственным человеком (из русского рока. – Прим. Sobesednik.ru), который мог стать известным в Америке, – сказала Джоанна на встрече с читателями. – Он поэт, и, самое главное, он поэт не только русскоязычный, но и англоязычный. Почему его пластинка (Radio Silence. – Прим. Sobesednik.ru) не стала широко известной, кто знает? Иногда нужна просто удача. Может быть, ему нужно было сделать эту музыку в стиле фолк в то время.

Сейчас мы часто разговариваем по WhatsApp. Я работаю в Лос-Анджелесе, иногда слышу: дин-н-нь! Прислал свое фото, иногда очень смешное, картины или новые песни.

– Что мне нравится в Гребенщикове, он не поменялся ни на один процент за 30 лет. Его по-прежнему интересуют три вещи: он пишет песни, записывает их в студии и играет их. Неважно, где: в концертном зале, в метро или на улице. Он действительно стопроцентный артист, он хочет этим заниматься.

И его новые песни, мне кажется, очень красивые. Названий я не знаю, он мне присылает их под номерами – номер 15, номер 20... Борис – реально как бард: гитара и текст. Он большой поэт. Даже если я не понимаю всех его слов, я чувствую через его песни, как они сильны и выразительны. Это больше, чем просто музыка. Душа, очень много эмоций – это всё я слышу. И много свободы, свободы духа.

Поклонники русского рока попросили Джоанну вспомнить, как она привезла в СССР подарок для Гребенщикова – красную гитару Fender Stratocaster с автографом Дэвида Боуи.

– Я помню, что она не была красной, – сказала Джоанна.

– Это ошибка, она была белой. У меня была красная обувь, и Борис всё время смотрел и как будто был загипнотизирован красными ботинками. Поэтому я думала, что он попросил меня красную гитару.

Но Боуи купил для Бориса белую гитару. Мне тогда пришлось выйти на менеджеров Боуи. Я показала им фотографию Бориса, меня спросили, что он хочет. Так Боуи подарил Борису гитару.

Джоанна вспомнила и про своего друга – хранителя традиций русского рока Александра Липницкого, погибшего недавно около своей дачи на Николиной Горе, где часто в конце 1980-х бывала и Джоанна:

– Москву без Липницкого мне трудно представить. Он был для нас и для ленинградских музыкантов как мама и папа в Москве. То, что его не стало, – это большой шок, большая потеря для России.