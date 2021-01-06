Борис Гребенщиков на Рождество выступит в Киеве, концертов в Москве не будет до мая

Группа «Аквариум» приезжает в столицу Украины, чтобы 7 января дать концерт в небольшом «Театре на Подоле» на 150 мест. Все билеты проданы.

БГ – один из немногих российских артистов, которые могут приезжать на Украину с концертами. Ситуация с пандемией ещё больше усложняет весь процесс, но «Аквариуму» почти каждый год удаётся собирать в украинских городах поклонников: в 2020-м группа выступала в Ровно, Хмельницком, Черновцах и Львове – правда, ещё до массовых антивирусных ограничений. Серьёзных инцидентов, связанных с политикой, «Аквариуму» удаётся избегать.

В 2018 году был эпизод с участием радикально настроенного гражданина, упрекавшего БГ в «рашизме». Это было во время ставших уже традиционными бесплатных уличных выступлений Гребенщикова, к тому же киевляне тогда сами довольно быстро увели политически активного человека. Возможно, и в этот раз Борис Борисович выйдет на Андреевский спуск, на котором расположен театр, с перфомансом.

Директор коллектива Максим Ланде в разговоре с «Собеседником» намекает, что российской прессе стоило бы больше уделять внимание сложностям с концертами в России в связи с требованиями Роспотребнадзора. На фоне угроз штрафов и опечатывания клубов «Аквариуму» 28 декабря удалось отыграть концерт на московской площадке «1930». Главная головная боль у многолетнего директора «Аквариума» – о пустом графике концертов в России на 2021 год. До мая группа не может планировать никаких концертов на родине: «После того, как дважды или трижды переносили одни и те же концерты, формирование графика потеряло всякий смысл, это угадывание. К тому же концерты с 50% заполняемостью уже нерентабельны, а 25% и подавно».

Что касается Украины, она наряду с Турцией, Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами, остаётся в числе стран, в которые можно въехать. В Индию, в которой человек мира Гребенщиков устраивал экзотический концерт каждый январь в одном из клубов на пляже в Гоа, по словам Максима Ланде, «попасть можно, но бессмысленно: карантин».