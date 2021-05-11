"Узнать невозможно!" 66-летняя Удовиченко шокировала внешним видом (фото)

В конце апреля Лариса Удовиченко отметила 66-й день рождения. Правда, праздновать его актриса решила на неделю позже. Поздравить звезду пришли многие знаменитости, включая Ларису Долину, Ларису Гузееву, Сергея Астахова и других.

В последнее время Удовиченко редко появляется на публике. Артистка не скрывает: светские рауты ее не прельщают. Впрочем, не отметить день рождения Лариса не смогла.

На собственном празднике Удовиченко выглядела весьма скромно. Вместо платья – скромная белая блузка. От праздничной прически тоже отказалась. Своим внешним видом именинница буквально шокировала поклонников.

«Узнать невозможно!» – пишут поклонники.

Знаменитости желали Удовиченко побольше работы. Ни для кого не секрет, что из-за пандемии многие звезды остались без съемок в кино, перестали быть занятыми в театре. Удовиченко не исключение. Многие антрепризы с ее участием были перенесены.

– Ларочка, я тебя совершенно обожаю, – не скупилась на комплименты Долина. – Ты чудный человек, потрясающая актриса, ты одесситка. Счастья тебе, родная моя, любви, новых ролей, спектаклей, гастролей. И главное пожелание: пожалуйста, будь здорова!

К слову, на празднике так и не появился Стас Садальский, с которым Удовиченко в свое время активно гастролировала по стране. Несколько лет назад актриса жутко обиделась на звездного коллегу и с тех пор с ним не общается.

Завершился праздник выносом торта. Многие из присутствующих соблюдают диету, поэтому к лакомству не притронулись.

– Если не съедим, то каждый получит с собой по кусочку, – заявила Удовиченко.