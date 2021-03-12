"Мне не нравится, что я жирная": Лариса Гузеева резко сменила имидж. Фото

Актриса решила стать членом жюри нового телешоу «ТикТок Талант» на канале «Пятница!» и поэкспериментировать с внешностью.

Телеканал «Пятница!» в конце марта запускает новое шоу «ТикТок Талант». Телеведущая и актриса Лариса Гузеева предстанет перед зрителями в качестве члена жюри.

Для нового проекта на «Пятнице!» Ларисе Гузеевой кардинально поменяли образ в сравнении с тем, что мы привыкли видеть на «Первом». Катя Бобкова, стилист Гузеевой на этом шоу и ведущая проекта «Утро Пятницы!», поделилась подробностями в интервью Sobesednik.ru.

– Лариса Гузеева поставила нам задачу, что хочет быть другой, нежели на «Первом канале». Мы беседовали, обсуждали, что ей нравится.

Она любит кроссовки, клетки, мягкие вещи, при этом не прочь добавить в образ немного молодежного рока. Есть в ней эта легкость, – подчеркнула стилист.

При выборе прически для Ларисы мы вдохновлялись Дженнифер Лопес с ее растрепанными кудрями, а для макияжа вспомнили образ Гузеевой в «Жестоком романсе». Помните ее выразительные глаза? Я была счастлива, что буду работать с ней! Не знаю, как вы, но я «тащусь» от ее героини в «Жестоком романсе».

Кто-то может подумать, что ее требовательность – проявление сложного характера. Однако это не так, – отмечает Катя Бобкова. – Лариса Гузеева – большой профессионал, она требует этого и от других. Своим темпераментом она может дать фору молодым.

Свой новый имидж на телеканале «Пятница!» согласилась прокомментировать и сама Лариса Гузеева.

– На «Первом канале» создан образ, который ко мне не имеет никакого отношения, – подтвердила слова стилиста Гузеева. – Там придумывали образ «народной женщины» в цветных кофточках. Я же артистка какая-никакая.

– Как вы относитесь к лишнему весу? На Западе сейчас тренд на бодипозитив.

– Мне не нравится, что я жирная. Лишний вес – это плохо. Я жирных не люблю!