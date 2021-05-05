Продюсер "Маски" раскрыла "секреты" шоу и назвала дату нового сезона

Буквально несколько дней тому назад завершился второй сезон мегапопулярного музыкального шоу «Маска», которое выходит в эфире телеканала НТВ. Причем, во втором по счету сезоне проект снискал еще большую популярность у зрителей.

Впрочем, чему удивляться: яркое зрелище, потрясающие костюмы, неожиданные повороты сюжета и даже громкие скандалы – все это, как правило, и ложится в основу успеха любого из современных телепроектов.

В 2021 году победа в финале шоу досталась «грубому сексу», по крайней мере, именно такой эпитет привела известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, объясняя причины победы певца Jony, скрывавшегося под маской крокодила. В финале ему удалось одолеть Ламу (оперный певец Юсиф Эйвазов) и Змею (певица Юлия Паршута).

Преподнес новый сезон зрителям и другие сюрпризы – к примеру, проект покинул бессменный член жюри пилотного сезона проекта, известный российский комик, продюсер и шоумен Гарик Мартиросян, которого заменил не менее любимый широкой публикой Александр Ревва.

Растущая популярность «Маски» заставляет все большее количество российских зрителей задаваться вопросом: будет ли продолжение? Об этом и многих других секретах проекта в разговоре со своими подписчиками в социальной сети Instagram не так давно рассказала его продюсер Юлия Сумачева, в том числе раскрыв причины и обстоятельства ухода из жюри Гарика Мартиросяна.

К слову, именно к персоне 47-летнего комика был прикован наибольший зрительский интерес в дни выхода первых выпусков «Маски» в 2021 году, поскольку резидент Comedy Club покинул кресло судьи без объяснений. Как рассказывает Сумачева, на самом деле популярный артист принял решение покинуть проект из-за опасений перед коронавирусной инфекцией, поскольку решил не рисковать и обезопасить не только себя, но и своих близких.

«Гарик принял решение отказаться от участия во втором сезоне из-за COVID-19. Он сильно волновался, что может заболеть, поэтому рисковать не стал», – объяснила она.

И, наконец, о хорошем: шоу действительно решили продлить. Более того, его создатели уже готовятся к новым съемкам.

Как утверждает Сумачева, первый выпуск третьего сезона проекта выйдет на экраны уже 13 февраля 2022 года. Поэтому еще один музыкальный марафон с яркими образами и непередаваемыми впечатлениями в начале 2022 года российским зрителям точно обеспечен.