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"Мы с Носорогом нарушили правила": Юсиф Эйвазов о "Маске" и выборе Киркорова. Эксклюзив

Шоу-бизнес
13:39, 03 мая 2021

"Мы с Носорогом нарушили правила": Юсиф Эйвазов о "Маске" и выборе Киркорова. Эксклюзив
Юсиф Эйвазов // фото: личный архив
Юсиф Эйвазов // фото: личный архив

В финале второго сезона «Маски» выбор победителя остался за поп-королем. Догадываясь, кто под масками, Киркоров отдал победу молодому музыканту JONY. Эксклюзивное интервью Юсифа Эйвазова об этом решении и своем участии в «Маске» – в нашем материале. 

В финале второго сезона остались маски Лама и Крокодил. За неколько минут до этого свои лица открыли Змея – под ней пряталась певица Юлия Паршута – и Заяц, в маске которого так отменно шутил резидент «Comedy» Тимур Батрутдинов. Под маской Крокодила давно заподозрили молодого, но популярного музыканта JONY, а под Ламой кого только не представляли: Николай Басков, Александр Малинин, Сергей Рогожин. Юсифа Эйвазова начали подозревать лишь несколько выпусков назад. И вот, когда выбор победителя остался за Филиппом Киркоровым, он, подозревая, что за маской Ламы прячется его близкий друг, отдал победу JONY. 

– Душа шоумена во мне сегодня говорит, что уступить должен сегодня опыт, классика, великое большое искусство, которое полетит дальше по миру, а вот этому молодому артисту, ему это важно, сегодня здесь стать обладателем этой награды, открыть для себя новую колоссальную аудиторию. 

Когда Юсиф Эйвазов снял маску, Филипп Бедросович долго не мог прийти в себя. Ему было трудно отдать победу не своему другу, но так он показал чистоту проекта, Эйвазов согласился со старым другом. 

Несмотря на исход финала для миллионов зрителей победителем остался именно Юсиф Эйвазов, а его слова о Носороге, Кирилле Туриченко и вовсе заставили многих прослезиться. Все комментарии под выпуском финала только об этом. 

– Зрители называют вас победителем, что вы об этом думаете

– Победитель – это JONY, да и я шел в это шоу не за победой, я не рассматривал его как конкурс. Являюсь абсолютным фанатом «Маски», полюбил шоу с самых первых выпусков. Я жил «Маской», кайфовал от всего процесса. Так сложилось, что зрители полюбили Ламу, и я дошел до финала. Все, что произошло здесь, превзошло все мои ожидания. Я безумно рад за JONY. Ему это было нужно. Филиппу надо отдать должное, насколько правильно он сказал свою речь, прежде чем он разделил между нами первое и второе места. Дать дорогу молодым – это правильно, тем более что у JONY армия поклонников. 

– Вам не было обидно, что Филипп Бедросович вас не узнал, кого только под маской Ламы не представляли.. 

– Он никого не узнал, даже отца родного, а вы хотите, чтобы он меня узнал. Мы, кстати, вчера с участниками обсуждали проект и пришли к выводу, что мы все в начале проекта боялись лишний раз что-то сказать, вдруг нас сразу рассекретят. Но когда член жюри даже не рассматривает участие определенного человека в проекте, у него выключается мозг, даже зная хорошо того, кто под маской, он просто не может его узнать. Я вам больше скажу, мои близкие друзья, люди, которые со мной работаю в театре, знают мой голос, слышат его постоянно, – они меня не узнали. И самое интересное, что я голос особо и не менял, не считая первых выпусков. 

– Были сложности в ношении костюма? 

– Пришлось учиться ходить, танцевать, прыгать, но мне это доставляло такое удовольствие, я рвался на репетиции, просил сложные номера. Мы начали подготовку к проекту еще в декабре, мы подбирали репертуар. Я не могу сказать ни одного негативного слова в адрес всего этого процесса. 

– Столько людей пишут о вашей дружбе с Носорогом, как так получилось, вы же не знали друг друга

– Я стал болеть за Носорога где- то в середине сезона, я знал, что под маской скрывается человек с невероятной душой и с прекрасным вокалом, даже под маской не спрячешь личность и талант. Да, у меня был фаворит, – Крокодил, но так, как я оперник, то, что делал Носорог, мне было ближе, и то, как вкусно он это делал, подкупало. Для меня был невероятным шоком его уход. Я правда плакал. Скажу вам больше: когда мы обнялись, мы нарушили правила и стали разговаривать, будучи в масках, этого ни в коем случае нельзя было делать. Будучи в номинации, я понимал, что я должен уйти, а он должен был идти дальше и оказаться в финале. Так получилось, что нас практически столкнули лбами, хотя мы болели друг за друга. И кстати, плакали не только мы, за сценой все рыдали. 

– А вы будете дальше поддерживать связь с Туриченко? 

– Мы уже дружим. Мы планируем дуэты, готовим также один проект, в котором будет задействован не только Носорог, но и еще один человек. 

Теги: #НТВ #Филипп Киркоров

Рубрика: Шоу-бизнес

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