"Киркорова убрать из судей": изгнание Пьехи из "Маски" вызвало большой скандал

25 апреля в эфир вышел очередной выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ. По его итогам проект покинул Стас Пьеха, который выступал под маской Неваляшки.

Таким образом, в финале за победу сразятся Лама, Змея, Заяц и Крокодил.

Отметим, что очень долгое время Неваляшкой считали Юрия Гальцева, причем все поголовно и были уверены не то, что на 100, а на 1000%. Поэтому неудивительно, что после раскрытия Пьеха посвятил Гальцеву отдельный пост в Instagram.

«Как же выручал меня мой талантливый и разносторонний земляк и старший товарищ Юрий Гальцев», – признался Стас Пьеха.

«Пока все любили и поддерживали Юрия, я мог спокойно, не опасаясь за свой оранжевый зад, творить любые бесчинства и нагло раздавать неваляшечьи сентенции членам жюри.

Это была самая абсурдная и самая убедительная версия одновременно, и я гордо и лихо носил дух Юрия в своем очаровательном антителе».

Отметим, что в соцсетях, помимо поддержки Неваляшки, активно обсуждается и судейство второго сезона «Маски». Зачастую жюри распределяет свои голоса так, что решать, кто останется в проекте, а кто его покинет, приходится председателю судей Филиппу Киркорову. И к его выбору есть очень большие вопросы, в том числе по Кириллу Туриченко в образе Носорога и тому же Пьехе.

«Киркорова – убрать из судей! Надоело наблюдать, как ему все льстят, а он выкидывает сильнейших участников», – таков посыл многих зрителей.

Что же касается Стаса Пьехи, то он получил много положительных и приятных комментариев в свой адрес.

«Стас, какой же вы талантливый! Один из лучших голосов нашей страны, а тембр – просто до мурашек. Лучший! Для меня с уходом Неваляшки проект закончился. Теперь песни Неваляшки в моем плейлисте», – высказался поклонник Пьехи.

«Стас Пьеха открылся на проекте с совершенно другой стороны. Потрясающее чувство юмора. Спасибо за прекрасные минуты наслаждения от выступлений. Браво!» – слова поддержки звучат чуть ли не в каждом комментарии.

«Для меня Стас – абсолютное открытие. Я думала, он обычный поп-певец, выезжающий на семейных связях. Как я ошиблась. Совершенно уникальный человек, всё может», – теперь, похоже, у исполнителя начинается новая полоса в жизни, ведь он открылся для многих людей.

«Так странно, когда у Пьехи знаешь одну единственную песню, а он столько умеет внезапно», – еще один комментарий в подтверждение слов выше.

«Для меня Стас Пьеха давно не открытие – он может петь все, что угодно и как угодно. Но что он в этой маске – НАСТОЯЩЕЕ ОТКРЫТИЕ! Такой юмор, столько куража было в этой Неваляшке. Стас – ты СУПЕР!!! Обожаю тебя еще больше!» – есть и те, кто давно любит исполнителя, но даже их он удивил.