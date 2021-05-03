"Третьему сезону быть!": продюсер "Маски" озвучила дату продолжения шоу

Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа», рассказала об успехе второго сезона «Маски» на НТВ, о выборе костюмов для некоторых участников, а также о тех героях, чья работа ее впечатлила.

– Расскажите, побил ли второй сезон рейтинги первого?

– Пока рейтинг финала мы не видели, но если судить по рейтингам каждого выпуска, звонкам, комментариям в сети, обсуждениям в СМИ, – да, думаю, мы превзошли успех прошлого года.

– Какие герои оказались самыми обсуждаемыми?

– Каждый выпуск обсуждался герой, который снял маску. Если говорить в целом, о проекте, то не могу не назвать Зайца, он заинтересовал своей персоной многих. После финала, конечно, обсуждают, кто должен был занять первое место, Крокодил или Лама, также до сих пор не утихают споры, справедливо ли покинул шоу Носорог.

– Раз уж вы затронули финал: как вы относитесь к решению Филиппа?

– Филипп высказал свое мнение, и я его понимаю, сложно соперничать с таким голосом, который известен во всем мире. По мне, Юсиф – невероятный артист, с необыкновенным голосом и манерой исполнения. Если бы я кому-то в самом начале сказала, что у нас в проекте Юсиф, думаю, многие бы артисты испугались с ним конкурировать. Я счастлива за него, он смог так необыкновенно раскрыться в нашем проекте, показать, что академический вокал может проложить дорогу в любой жанр. Я счастлива, что он смог уделить время для нашего проекта, коронавирус нам в этом помог.

– JONY – андеграундный артист, не из обычной тусовки нашего шоу-бизнеса, не было сомнений насчет его участия?

– Нет, я ни минуты не сомневалась, мы все очень хотели, чтобы JONY участвовал, на первой встрече я ему сказала, что он точно будет финалистом нашего проекта, я была уверена в этом.

– Были герои, которые удивили вас?

– Конечно, меня удивил Тимур Батрутдинов, кажется, он и сам себя удивил. Когда мы обсуждали проект, Тимур сомневался, у нас было несколько встреч. Он мне говорил: «Я же не вокалист, как я буду в проекте, меня же сразу сольют». Я ему сказала, что если он будет заниматься с педагогами по вокалу, много работать, то все будет хорошо. И правда, он практически каждый день работал с нашими педагогами. Также меня удивила Оля Бузова, она очень много занималась, отдала все силы проекту. Я всегда знала ее, как трудяжку, но с ее загруженным графиком уделять столько времени занятиям действительно непросто. Она, по-моему, даже ни разу не опоздала.

– Маски, которые создала ваша команда, оказались в финале, это важно для вашего проекта?

– У нас нет такой цели, если честно. Каждый участник совместно с костюмом – это персонаж. Вы только представьте, как просто маска влюбляет в себя людей, зрители же не знают, кто под костюмом. Мне писали подружки: «Познакомь с Зайцем». Энергетика, харизма и эмоции человека пробиваются через костюм, многие даже и не хотят знать , кто под этой маской. Как помню, многие писали, что не могут представить Пьеху в костюме неваляшки. Якобы, он снял маску, и пропала энергия Неваляшки. Видимо, зрители привыкли к нему в брутальном образе. Кстати, когда мы обсуждали его образ, он выбирал между Носорогом и Неваляшкой. Я ему говорила тогда: «Зачем тебе Носорог, ты в жизни и есть как Носорог, нужно иначе себя показать». В итоге он выбрал Неваляшку, я была в шоке, но эффект неожиданности нам понравился.

Юлия Сумачева c Иосифом Пригожиным и Валерией // фото: "ВайТ Медиа"

– В прошлом сезоне приглашенными масками стали Лазарев и Шоуа, они могли быть и основными героями, но не сложилось. Во втором сезоне были такие истории?

– Сейчас все иначе, проект уже знают, и сами хотят к нам попасть. В этом сезоне нашими гостями стали Бедрос Киркоров, Глюкоза, Эвелина Бледанс, Сергей Пенкин. Я не отрицаю, что наши гости могут стать участниками нового сезона.

Не успели отойти от финала, так ждем нового сезона. И на радость поклонникам сообщаем: третьему сезону быть, он стартует 13 февраля 2022 года.