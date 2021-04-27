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Татьяна Доронина возвращается, а дни Боякова в МХАТ сочтены – источник

Культура и ТВ
23:10, 27 апреля 2021

Татьяна Доронина возвращается, а дни Боякова в МХАТ сочтены – источник
Татьяна Доронина // Фото: Наталья Логинова / Global Look Press
Татьяна Доронина // Фото: Наталья Логинова / Global Look Press

В прессе прошла информация, что худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова увольняют, а в театр возвращается Татьяна Доронина.

Эту новость, собрав сведения из официальных и неофициальных источников, проверил Sobesednik.ru.

– В театре были серьезные проверки, в результате которых обнаружили нарушения.

Чтобы, как говорится, замести следы, Бояков уволил исполнительного директора театра Татьяну Ярошевскую, – поведал Sobesednik.ru на условиях анонимности один из работников МХАТа.

– В Министерстве культуры очень недовольны работой Боякова, поэтому, как мы знаем, оттуда было направлено письмо Татьяне Дорониной с просьбой огласить ее условия, при которых она вернется работать в театре.

Татьяна Васильевна написала ответ, где изложила свои основные требования: чтобы поменяли устав театра, изменив полномочия некоторых лиц, чтобы вернули прежние роли 17 артистам и, главное, чтобы убрали из театра Боякова. Тогда она появится во МХАТе.

По словам, нашего источника, в труппе некоторые артисты, которые еще вчера были «за» Боякова, стали «переобуваться» и высказываться, чтобы Доронину вернули в театр. Видимо, понимают, что дни нахождения Боякова в этом театре сочтены.

К сожалению, сама Татьяна Доронина пока хранит молчание.

– Татьяна Васильевна не комментирует сложившуюся ситуацию, – заявил нам ее помощник Игорь Орбу.

Известно, что сейчас актриса находится в одном из санаториев в подмосковной Барвихе, чувствует себя хорошо и в любой момент готова приступить к работе. Говорят, что очень скучает по родному театру, но пока там находится Бояков, она никак не будет сотрудничать с ним.

В пресс-службе самого МХАТа имени Горького этим разговорам удивлены и направили нашему изданию официальный ответ:

«Министерство Культуры РФ передало нам новый устав, согласно которому директору театра передаются расширенные полномочия, начиная от управления финансовой деятельностью театра и заканчивая правом приглашать на работу художественного руководителя.

Тем не менее, ни для художественного руководителя Эдуарда Боякова, ни для его заместителя Захара Прилепина, ни для главных творческих единиц, ни для труппы, ни для административной части театра ничего не меняется.

Эдуард Бояков // Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Эдуард Владиславович наконец-то может заняться исключительно творческими вопросами (МХАТ анонсировал 20 новых премьер. А сейчас Эдуард Бояков приступил к подготовке спектакля «Хлорофилия», которая будет продолжаться несколько месяцев и должна стать громкой премьерой следующего сезона).

Всеми же финансово-хозяйственными, бытовыми и прочими организационными вопросами, которыми ранее занимался художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, теперь займется прекрасный хозяйственник, и.о. исполняющего директора Олег Михайлов. Это человек с огромным управленческим опытом, который долгие годы был директором Камерного Музыкального театра им. Покровского, а в МХАТ перед новым назначением занимал должность заведующего труппой.

Татьяна Васильевна Доронина как была, так и остается Президентом театра, назначенным Министерством Культуры РФ».

– Бояков делает хорошую мину при плохой игре, – отвечает на это наш источник в театре. – Конечно, он не скажет, что его скоро попрут из театра и будет стараться делать вид, что все хорошо, хотя наверняка прекрасно понимает, что по-прежнему теперь не будет, и скоро все круто поменяется.

– Думаю, придя в наш театр, он не ожидал такого сильнейшего сопротивления со стороны некоторых артистов. Они не ожидали, что Татьяна Доронина выдержит этот удар.

Она выжила, выздоровела и готова восстанавливать театр после Боякова. Так что во МХАТе все в ожидании ее возвращения и ждут перемен.

Теги: #Знаменитости #Доронина #МХАТ #Бояков #новости звезд #Театр

Рубрика: Культура и ТВ

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