"Бандиты вышвырнули Доронину из театра!": Виктюк разнес новое руководство МХАТ

Роман Виктюк заявил Sobesednik.ru, что Татьяна Доронина боится приходить в театр, где хозяйничают Эдуард Бояков и Захар Прилепин. По мнению режиссера, они непорядочно поступили с легендой, «украв» у нее ее же театр.

Отстранение Татьяны Дорониной от руководства МХАТ им. Горького в театральных кругах принято называть «переворотом». С того момента Татьяна Васильевна, отмечающая 12 сентября свой день рождения, так ни разу и не перешагнула порог театра.

Кто-то из актеров смирился с новым руководством в лице Эдуарда Боякова и Захара Прилепина. А кто-то, как Дмитрий Корепин, продолжает защищать Доронину. Хотя тот же Корепин за свою поддержку, как он сам говорит, лишился работы: Дмитрий сейчас оспаривает увольнение из МХАТ в суде. По его мнению, руководство театра избавилось от него именно потому, что он «посмел» встать на сторону получившей отставку Татьяны Дорониной.

В каком настроении Татьяна Васильевна проводит свой день рождения, можно только догадываться: после того, как ее лишили театра, актриса максимально сузила свой круг общения.

Sobesednik.ru поинтересовался у режиссера Романа Виктюка новостями о состоянии актрисы и его мнением о том, что же все-таки произошло в МХАТ.

– Танечка пропала, – заявил в интервью Sobesednik.ru Роман Виктюк.

Пришли бандиты. Они украли у Тани здание и вышвырнули ее в мусор, – говорит Роман Григорьевич. – Теперь она не приходит в театр.

Они открыли ее гримерную и выбросили оттуда все, что у нее там было: ее костюмы, фотографии… И она боится туда войти, а к себе никого не пускает. Это совершенно открытый бандитизм, победа самого страшного, что может быть в этом мире – отсутствия духа! Это наглые поработители, которые топчут нас!

Елена Крылова