Доронина снова попала в больницу: Пусть обо мне никто ничего не знает

Татьяна Доронина в июне оказалась на больничной койке. Эту новость Sobesednik.ru подтвердили в госпитале, где поправляла здоровье Народная артистка СССР.

– Татьяна Васильевна Доронина действительно проходила лечение у нас в госпитале, – рассказали нам в лечебном учреждении, где находилась актриса. – Позавчера наша любимая Татьяна Васильевна уехала домой. Мы сделали ей санаторно-курортную карту, провели плановое лечение, чтобы функционировал организм. Доронина – дисциплинированная, не капризная пациентка, — поделился с Sobesednik.ru персонал госпиталя.

По словам учеников великой актрисы, большую часть времени Доронина проводит в своей московской квартире, но иногда выезжает на дачу.

– Татьяна Васильевна ушла на самоизоляцию раньше всей страны, в январе 2019 года, так что ей не привыкать, – рассказали нам актёры МХАТа имени Горького, которые сохраняют верность Дорониной. – Она прекратила активное общение после декабрьских событий 2018 года, когда её «попросили» из нашего театра, назначив президентом МХАТа. Должность эта Доронину совсем не греет. С 1966 года она прослужила в театре. Можете себе представить?

– Сообщалось, что по просьбе актёров за Татьяной Васильевной оставили право влиять на репертуар театра…

– Никакую просьбу никто не удовлетворял. В конце января 2019 года Татьяна Васильевна сыграла в спектакле «Васса Железнова», это стало её последним выходом на сцену. Больше никаких контактов с руководством театра не было. Нынешний худрук Эдуард Бояков к ней даже не подошёл, ни разу ей не позвонил.

Эдуард Бояков

Сейчас продолжают прижимать актёров, которые были «за» Доронину, нас в театре называют «оппозицией». Уволили молодого, талантливого актёра Дмитрия Корепина, он через суды добивается восстановления в труппе. Но и понятно, что вместе с увольнением его лишили общежития. Доронина столь бесчеловечно никогда бы не поступила.

– Какая реакция была у Татьяна Васильевны, когда с ней так обошлись?

– Какая может быть реакция? Она злилась. Она и сейчас злится. Считает, что с ней поступили неправильно. Но такова жизнь… Татьяна Васильевна заметила, что в последнее время главные телеканалы перестали показывать фильмы с её участием. Например, она любит свою роль в картине «Мачеха». Почему не показать, это же классика? Фильм достойный, снятый по сценарию легендарного Сергея Смирнова, отца кинорежиссёра Андрея Смирнова. Она ждёт. Как вы думаете, после такого отношения она будет вещать где-либо? Нет.

Татьяна Доронина в фильме «Мачеха»

Друзья Татьяны Дорониной поделились с нами напутствием, которое дала им, уходя из театра, актриса. «Пусть вообще никто и ничего обо мне не знает, – решительно сказала Татьяна Васильевна, когда покинула театр. – Не давайте об мне никаких сведений – ни плохих, ни хороших».

– Характер у неё крепкий, очень крепкий. Держит всегда своё слово, – отдают должное коллеги. – Она и раньше неохотно общалась с прессой, а тут решила вообще прекратить. Но мы понимаем, что она человек не просто публичный, а знаковая фигура в театральном мире, любимая актриса миллионов наших сограждан. Поэтому её поклонники и зрители должны быть в курсе, что она жива-здорова. Возможно, мы ей предложим собрать перед ее днём рождения, в сентябре пресс-конференцию...

– Как Татьяна Васильевна обычно отмечает свои дни рождения?

– Как и все люди, она любит праздники. В прошлом году отмечала узким кругом. Но, как всегда, ей присылали цветы и подарки. О возрасте не сожалеет никогда, как и любой мудрый человек. Она акцентирует внимание на том, что ее общий стаж во МХАТе – 52 года.

– Чем Татьяна Васильевна занимает сейчас своё время? Понятно, что руководить театром 31 год, а потом оказаться не у дел непросто.

– Непросто. Она много читает. У неё огромная библиотека, какие-то вещи она перечитывает, но любит покупать новые книги. Если уж она поехала в магазин, то покупает сразу 20-30 книг, разножанровых. Газеты тоже читает, штудирует всю прессу, но особенно любит «Литературку». Она очень интересный человек, с ней можно разговаривать на любые темы, советоваться о чём угодно.

– Кто из друзей Дорониной поддерживал её, когда она ушла из театра? Мне известно, что Татьяне Васильевне звонил её бывший муж Олег Басилашвили.

– Про всех друзей мы знать не можем. Олег Валерианович позвонил одним из первых, что ценно. Разумные, интеллигентные люди, они расстались целую жизнь назад, но сохранили добрые отношения. Басилашвили не только поддержал её по телефону, но и заступался за неё публично… У Татьяны Васильевны есть помощники, они делают всё, чтобы она жила полноценной жизнью.