Минкультуры изменило устав МХАТ имени Горького после выявленных нарушений

Минкультуры изменило устав Московского художественного академического театра имени М. Горького: теперь руководить театром будут директор и президент, а художественного руководителя будут назначать по согласованию с министерством.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, Минкульт проводил проверку театра, в ходе которой были выявлены нарушения. «В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького», – приводится сообщение министерства.

В результате изменений руководить театром будут директор и президент учреждения. Ранее МХАТом, согласно уставу, руководил только худрук, назначаемый Минкультуры.

Как уточнили в министерстве, Эдуард Бояков останется на своей должности, «однако в соответствии с изменениями в уставе, которые уже внесены, худрука принимает на работу директор по согласованию с ведомством».

Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов. Президентом театра остается народная артистка СССР Татьяна Доронина.

Проверка ведомства выявила в театре серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок и проведении ремонтных работ. В результате проверки Министерство культуры поручило худруку театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.