"Это травля!": МХАТ во второй раз уволил артиста за поддержку Дорониной

В №41 «Собеседника» и на сайте Sobesednik.ru вышло интервью артиста МХАТа им. Горького Дмитрия Корепина, который рассказал нам, что выиграл суд у театра. Незаконно уволенного артиста, который говорил о несправедливости отстранения Татьяны Дорониной от руководства МХАТом, по суду восстановили и должны были снять с него дисциплинарное взыскание. Его Корепин получил за прошлое интервью, также данное нашему изданию, якобы нарушив кодекс этики театра.

Однако через 10 дней его снова уволили, и снова из-за интервью «Собеседнику». Хотя разговаривал он с нашим корреспондентом, еще официально не будучи восстановленным.

– Иначе как агонией и просто бредом назвать это нельзя, – высказал нам свое мнение Дмитрий. – Человек восстановился через суд, только вышел на работу – и его тут же уволили. Причем, на том же основании, которое суд отменил! Теперь этим будет заниматься прокуратура и Следственный комитет. Я считаю, что это самая настоящая травля и нарушение всех законов.

Я для худрука Боякова уже, как красная тряпка, потому что моя победа в суде – им, как копье в горло. Они думали, что снова меня уволят, и я отступлюсь?! Нет, этого не будет!

По словам Корепина, исполнительный директор театра Татьяна Ярошевская открыто хамит в лицо и словно издевается над артистами.

– Она увидела меня в нашей столовой после того, как меня восстановил суд, и засмеялась: «Ничего, мы найдем способ избавиться от тебя, у нас есть свои ходы и методы». Они специально провоцируют, чтобы я нахамил, грубо ответил… Меня пришли увольнять прямо во время репетиции восемь человек с оператором, все снимали на камеру. Сначала мне предложили подписать ознакомление о выговоре – снова о нарушении этики театра, что я даю интервью. Посоветовавшись со своим адвокатом, подписал. И тут же выдали приказ об увольнении, где снова указан мой прошлый выговор, который признан незаконным. То есть, для них постановление суда ничего не значит?!