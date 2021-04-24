Десерт на миллион: Кто стал победителем шоу "ТикТок Талант"

Проект «ТикТок Талант» собрал самых разнообразных участников, начиная от молодых исполнителей и заканчивая обычными домохозяйками, танцующими под любимую музыку 90-х.

Репортаж с финала, а также комментарии звездных ведущих и членов жюри – в нашем материале.

Казалось бы, странная затея – показать видео из социальной сети «ТикТок» на федеральном канале – оказалась прекрасным решением «Пятницы». Оказывается, в мире есть столько талантов, о которых мы не подозреваем. Чего только стоит девушка, которая исходя из семейных обстоятельств решила готовить еду огромных размеров – на финале она представила огромную конфету Raffaello, а также необъятный ролл.

– Когда началась пандемия, мы с семьей переехали за город. Нас было так много, что постоянно приходилось готовить огромные порции. Так у меня зародилась идея делать блюда огромных размеров. Благодаря моему хобби я сумела привлечь девять миллионов подписчиков в «ТикТок», теперь мой доход составляет примерно 10 моих зарплат с прошлой работы на должности юриста. Я не просто надеюсь на победу – я уверена, что выиграю!

Несмотря на огромную конкуренцию, участники были дружны между собой. На площадке царила поистине тиктокерская атмосфера: ребята записывали совместные видео, делали друг другу комплименты и фотографировались на память.

Одной из фавориток шоу была певица Лина Подлужная. На финале ее поддерживала известный продюсер Татьяна Тур – именно она в свое время обнаружила талант девушки, которую практически никто не знал.

– Я увидела ее сначала в «ТикТоке», затем зашла к ней в «Инстаграм», – рассказывает продюсер. Меня тогда очень удивило, почему у нее такая маленькая аудитория. Я решила написать ей и увидела, что она писала мне год назад, предлагала рассмотреть ее для дальнейшего сотрудничества. Как я могла не увидеть? Сейчас мы работаем вместе, уже выпускаем второй альбом. Она мечтала об одном популярном конкурсе, но там ей намекнули на лишний вес. Поэтому это неформатное шоу нас привлекло.

– Я очень рада, что попала на «ТикТок талант», Лариса Гузеева – мой краш. Победы я не жду, просто получаю удовольствие, – сказала Подлужная.

К слову, Лариса Гузеева в финале была настроена очень положительно к участникам. Несмотря на ее нелюбовь к полным, она искренне поддержала пышную танцовщицу Гульсум Тулякову. На прошлом эфире телеведущая и актриса была не столь доброжелательна – из-за одного участника они долго спорили с тиктокершей Валей Карнавал. К слову, эпатажная девушка успела поссориться и с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. Мы поговорили с Гузеевой о разногласии поколений, которая стала ярче с появлением «звезд» из «Инстаграм» и «ТикТок».

– То, о чем вы говорите, не конфликт поколений, это конфликт мегаталантливой певицы и зазнайки, которая выскочила непонятно на чем. Я даже не обращала бы на это внимания, это то же самое, что обращать внимание на хейтеров, которые пишут гадости в Сети, – кто они, будут ли они через месяц?

Да, есть ребята, которые обладают такими талантами, что я такого не могла, да и не смогу сделать. Но талант – это штучно, не всем же быть скрипачами, олимпийскими чемпионами.

Сейчас все хотят быть известными, ради хайпа маму родную продадут. С экранов телевизоров и телефонов дают понять, что это сделать просто, не надо учиться, можно сделать на очень крупном плане какую- то мерзость, – и мир в твоих руках.

А нужно дать людям понять, что важно учиться, чтобы завтра не пополнить ряды алкоголиков и наркоманов, ведь 18 будет не всегда.

Регина Тодоренко благодаря проекту стала развивать свой «ТикТок».

– Я перестала делать тренды, начала снимать свои собственные тиктоки, про свою жизнь, ведь у меня каждый день не похож на предыдущий. Сегодня я на съемках, завтра фотосессия, затем аттракционы с сыном, потом посвящаю день мужу, и так далее. Для меня эти минифильмы как память, не ожидала, что они так понравятся зрителям.

В финале разыгрывали миллион рублей, и в неравном бою победила… еда. Девушка с интересным хобби не ошиблась в своей уверенности – именно она забрала кругленькую сумму, теперь у нее в планах развиваться как певица, она уже успела записать трек с другой участницей финала Линой Подлужной.

И самый главный вопрос, который остался после финала: кому же достался огромный кокосовый десерт?