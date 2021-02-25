"Мы очень хотели развестись": Тодоренко – откровенно об отношениях с Топаловым

Регина Тодоренко озвучила мысль о разводе, рассказала об отказе мужа петь с ней дуэтом, а также поделилась своим самым незамысловатым хобби.

30-летняя телеведущая, её муж – 35-летний певец Влад Топалов и сын Майкл воплощают картинку семейного счастья, которую принято изображать на рекламных баннерах, однако супруги приоткрыли завесу и показали часть их реальной жизни.

Оказалось, кризис не обошёл стороной и эту пару, Регина заявила в интервью журналу «ОК» о том, что ровно год назад они с Владом были близки к разводу.

«Мы очень хотели развестись в прошлом году. Мне кажется, каждая женщина периодически думает об этом, бывает, что и несколько раз в день», – разоткровенничалась Тодоренко.

Супруги нашли в себе силы вовремя признать, что между ними не всё гладко, и обратиться за помощью к специалисту. По решению главы семьи, Влад и Регина стали работать с психологом, которая помогла вернуть взаимопонимание в дом Топалова.

Один из рецептов построения отношений от специалиста: все ссоры выносить из избы куда-то «в ресторан».

Тодоренко и Топалов поженились в Италии//фото: соцсети

«Дом должен быть обителью добра, тем очагом, куда хочется возвращаться даже после ссоры, ассоциироваться только с каким-то положительным приятным местом», – поясняет Регина.

Кризис в отношениях наступил спустя 3 года после начала отношений. Полагаясь на теорию Бегбедера, ровно столько и живёт любовь. Однако супруги с этим мнением не согласны: «Страсть живет даже меньше, чем три года, а любовь постоянно трансформируется. Не хочется рассказывать, что мы такие прекрасные и у нас-то всё волшебно — по-разному бывает», – признался Влад.

«Любовь создают, и она как будто крепнет с каждым годом, становится больше и шире – как дерево», – добавила Регина.

Помимо работы с психологом, Тодоренко в надежде восстановить баланс в семье прочитала около 30 книг об отношениях, мужу посоветовала 5 из них, прочитал он 3: «Каждый пришёл со своим багажом и пытался навязать свою политику партии», – сделал вывод Влад.

Супруги решили: для семьи правильнее не писать законы, а создавать традиции, одной из них стал утренний чай в постель.

Регина рассказала, как ей, тогда еще маленькой девочке, папа приносил кофе, для неё этот ритуал стал настоящим проявлением заботы, ей хотелось, чтобы теперь, таким образом, свои чувства демонстрировал муж. Но Влад упорствовал, говоря, что Тодоренко всё равно не пьёт этот чай, да еще и кружки разбрасывает по всей квартире.

Теперь Влад заваривает чай по собственном желанию и называет его «чай с любовью», прийти к этому Топалову помогла книга «Это же любовь».

Топалов и Тодоренко не большие поклонники ресторанов, но иногда любят посещать завтраки в отелях всей семьёй, Регина называет эту традицию «жор-туром». Регина высоко ценит музыкальный талант мужа, они нередко устраивают домашние посиделки с гитарой, однако петь дуэтом на сцене с женой Топалов категорически отказывался: он считал, что это должно произойти тогда, когда у них будет история, песня не должна быть пустой, она должна «прийти». Спустя три с половиной года они выпустили дуэт «Часовые пояса», который покорил сердца слушателей.

интересный факт

У Регины и Влада есть помощники по части быта, однако выяснилось: Тодоренко любит самостоятельно стирать руками детские вещи и часто просит Топалова посидеть с Майклом, в то время как отправляется к тазику со своим любимым немецким мылом. Фирму девушка не назвала, но уверила, что получает колоссальное удовольствие от того, насколько легко отходят пятна. Вот такое необычное хобби.

«У меня есть розовый тазик, классное немецкое мыло, которое отстирывает любые пятна, им я натираю майки, футболки, штаны. Причем стираю исключительно детское белье, мне это в кайф», – призналась телеведущая.

Анна Дубиницкая.