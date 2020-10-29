"На гав-гав Влада отвечаю своим ха-ха": Тодоренко раскрыла секрет счастья с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что они с мужем – совсем разные люди. Тем не менее планируют второго ребенка.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе уже три года, у звездной пары подрастает сын Майкл, которого мама оставила, убежав на работу, уже через 15 дней после родов. Регина призналась: она очень боялась, что из-за ребенка потеряет славу и деньги, поэтому поспешила вернуться к съемкам в телепроектах почти сразу после появления Майкла на свет. Сейчас Тодоренко понимает, что это была ее ошибка, и надо было больше времени проводить с ребенком.

– Со вторым малышом я постараюсь быть как можно дольше, – обещает Регина.

Телеведущая также призналась, что накануне рождения Майкла ей предложили провести очень престижную церемонию. Чтобы принять решение, соглашаться или нет, Тодоренко позвонила певице Светлане Лободе и спросила, стоит ли рисковать и подписываться на проведение мероприятия, которое должно было состояться за несколько дней до ПДР (предположительная дата родов. – Прим. Sobesednik.ru).

Регина Тодоренко//фото: скриншот YouTube

– У тебя первые роды? – спросила Лобода. И получив утвердительный ответ, добавила. – Ты что, дурная? Полежи лучше дома, чтобы церемонию не срывать!

На вопрос ведущей YouTube-канала – Алины Топаловой, младшей сестры Влада Топалова, о секрете семейного счастья Регина Тодоренко откровенно заявила, что они с мужем – диаметрально противоположные люди.

– Как ты нашла к нему подход? – спросила Алина. – Влад, мягко говоря, очень непростой человек. И я за 30 лет не нашла к нему подход. Никто не нашел. А ты нашла. Как ты не обижаешься?

Регина дала интервью сестре мужа, Алине Топаловой//фото: скриншот YouTube – Я уверена в себе, – дала мудрый ответ Регина. – Я понимаю, что он это говорит не потому, что так думает, а потому, что в тот момент ему хочется задеть меня. Если бы я была закомплексованным человеком, я бы обижалась. А так его колкие слова просто не проникают в мое сердце. Пропускаю их мимо ушей. Эти слова не откликаются во мне.

Регина Тодоренко рассказала анекдот, который, по ее мнению, лучше всего демонстрирует разницу между нею и Владом: «Двум деткам подарили на Новый год по коробке. Один (пессимист) открывает: «О, машинка. Колёсики отвалятся, машинка сломается. Ужас...» А оптимисту подарили кусок говна. Он смотрит и говорит: «О, а у меня лошадка пошла гулять!»

– Вот у меня лошадка всегда гулять ходит, а у Влада машинка ломается, – смеясь, заключила Регина. – Наверное, такие люди притягиваются, чтобы как-то уравновесить этот мир.