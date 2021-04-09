На режиссера Виталия Манского совершили нападение

Активисты движения SERB в очередной раз атаковали фестиваль документального кино в Москве «Артдокфест». Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.

«Правозащита Открытки» пишет в соцсетях, что сейчас на месте происшествия с режиссером находится их адвокат Олег Елисеев.

«На меня напали люди, один из них пытался какой-то тканью перехватить горло, подскочили находящиеся вокруг люди <…> в итоге они были отбиты, и они исчезли», — заявил Манский в эфире «Дождя». Все произошло в момент взятия у президента фестиваля интервью.

Напомним, ранее активисты прокремлевского движения совершили нападение на фестиваль в день показа украинского фильма про Крым. Также «Артдокфест» был подвержен прессингу из-за фильма о чеченце-гее «Тихий голос». Роспотребнадзор подготовил обвинительные материалы на организаторов фестиваля за отсутствие санитайзеров и факт пребывания зрителей в зале без масок.