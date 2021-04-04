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"Человекоподобные существа": Манский – о скандале с показом украинского фильма про Крым

Культура и ТВ
16:49, 04 апреля 2021

"Человекоподобные существа": Манский – о скандале с показом украинского фильма про Крым
Виталий Манский // Фото: стоп-кадр
Виталий Манский // Фото: стоп-кадр

Стартовавший в Москве и Петербурге фестиваль «Артдокфест» вновь столкнулся с противодействием радикальных политических организаций. В Северной столице «доброжелатели» натравили на фестиваль полицию и Роспотребнадзор, которые мешали проведению мероприятий. А в Москве из-за угроз группировки SERB не состоялся показ фильма «Родимое пятно» в рамках программы «После Союза». Зато теперь его можно будет посмотреть всем желающим в интернете.

– SERB стал посылать угрозы в адрес одного из фильмов, – рассказал Sobesednik.ru президент «Артдокфеста» Виталий Манский. – Они его, конечно, не видели, но зацепились за фразу в аннотации: «Путешествие героини по оккупированному Крыму». Конечно, у этих уникальных человекоподобных существ это вызывает протест. Или это кураторское указание. Они могут совершить то, что уже неоднократно здесь проделывали, и мы посчитали, что спокойствие фестиваля, спокойствие наших гостей дороже. Тем более что у нас есть инструмент для показа этого фильма на ещё бОльшую аудиторию: мы его откроем на нашей платформе artdoc.media. Постараемся, чтобы это было до конца фестиваля.

– Именно этот фильм стоил того, чтобы за него так цепляться радикалам?

– В этой логике можно снять любую картину с «Артдокфеста», потому что мы показываем свободное кино свободных людей. Свобода в парадигме, навязываемой властью, сама по себе преступна. Сам факт свободы. В этой картине, как и во всех остальных, есть свободные размышления, рефлексия по поводу нашей жизни. Не более того. Картин, прямо к чему-то призывающих или пропагандистско-плакатных, которые можно подвести под какие-то статьи, у нас нет. Я не очень рад этому факту, но их действительно просто нет, мы таких не нашли.

На фестивале «Артдокфест» ежегодно появляются украинские документальные ленты, в том числе снятые на линии фронта в Донбассе с украинской стороны. В субботу огромным успехом у московской публики пользовалась конкурсная лента «Байконур. Вторжение» украинцев Дмитрия Громова и Ангела Ангелова об их нелегальном путешествии на космодром, считающийся российской территорией внутри Казахстана. А программа «После Союза» включает в себя ещё один украинский фильм «Поезд: "Киев – война"» – разговоры в пассажирском поезде, который идёт на восток до станции Константиновка, сразу за которым находится линия фронта.

Описание фильма «Родимое пятно» в буклете «Артдокфеста»:

У матери Марии диагностировали шизофрению, когда девочке было два года. В наши дни Мария документирует свое путешествие в оккупированный Крым в поисках важных для нее ответов –почему болезнь стала стигмой и как быть вместе с родным человеком не только физически.

Рубрика: Культура и ТВ

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Виталий Манский // Фото: стоп-кадр

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"Человекоподобные существа": Манский – о скандале с показом украинского фильма про Крым
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