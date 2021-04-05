Неизвестный выкупил все билеты на сеансы фильма "АртДокФеста" о бойце ММА – гее

Режиссер Виталий Манский сообщил, что на фестивале «Артдокфест» не покажут фильм «Тихий голос» о бойце ММА с гомосексуальной ориентацией, пишет «Новая газета» со ссылкой на организаторов и эфир «Эхо Москвы».

Ранее на мероприятие прибыл некий мужчина, представившийся Сулиманом и в беседе с программным директором Викторией Белопольской попросил не показывать кино.

Сулиман пояснил, что фильмом недовольны в Чечне и грозят серьезными последствиями, если российская премьера фильма состоится.

Стало известно, что билеты на два сеанса фильма были выкуплены с одной карты. Манский отметил, что это могло быть сделано как для того, чтобы не допустить зрителей до показа, так и для того, чтобы привлечь на просмотр нежеланных зрителей.

Фильм «Тихий голос» рассказывает о молодом бойце ММА Хавадже, который покидает родину и бежит в Бельгию. Такое решение он принял после того, как брат пообещал убить его из-за гомосексуальной ориентации.