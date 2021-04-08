Роспотребнадзор закрыл скандальный "Артдокфест" "из-за отсутствия санитайзеров"

Роспотребнадзор оправдал закрытие фестиваля документального кино «Артдокфест» нарушением противоковидных норм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Против Союза Кинематографистов РФ составлен административный протокол и в ближайшее время материалы будут переданы в суд. В местах проведения фестиваля якобы не соблюдалась социальная дистанция, а в зале были замечены люди без масок, утверждает Роспотребнадзор. Также на входах в залы не было санитайзеров.

На выходных Дом кино, где были запланированы сеансы фестиваля, закрыли. Организаторы сообщали, что проверку инициировал известный гееборец Тимур Булатов (Исаев), который ранее добивался увольнения представителей ЛГБТ и солидарных с ними учителей из бюджетных образовательных учреждений.

К организаторам фестиваля также приходил мужчина, представившийся Сулиманом, и требовал снять с показа фильм про чеченца-гея «Тихий голос». Организатор фестиваля Виталий Манский обещал в эфире RTVi выложить фильм на диджитал-площадке. Оффлайн-показ не состоялся, поскольку неизвестный выкупил все билеты на оба сеанса одной картой.