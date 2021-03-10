Инсульт, молодой муж и гонки на мотоцикле в 95 лет: как умирала Людмила Лядова

Сегодня ночью умерла композитор, певица Людмила Лядова. Причиной смерти стал коронавирус. Несколько дней назад Лядова была госпитализирована с 75-процентным поражением легких.

29 марта Людмиле Алексеевне исполнилось бы 96 лет. Лядову похоронят на Новодевичьем кладбище, об этом Sobesednik.ru сообщил друг семьи, адвокат Виктор Дворовенко.

– Не стало нашей Милюши, — расстроенным голосом сказал Виктор Евгеньевич. — Сейчас занимаюсь похоронными хлопотами. Людмила Алексеевна была близким человеком для нашей семьи. Нам её будет не хватать... это не то слово. Людмила Алексеевна была примером во многом. До последнего она сохранила бодрость духа и желание жить, до последнего занималась творчеством.

Людмила Лядова даже строила планы на свой день рождения, который очень любила. Она не думала уходить. Семья Дворовенко скрасила её последнее годы, певица не знала ни забот, ни хлопот.

Последние события в жизни Лядовой, связанные со скандалом, в который попал её муж Александр Кудряшов, не выбили её из колеи. Александр Фёдорович был болен онкологией, Людмила переживала, близкие помогали вытаскивать Кудряшова с того света. Потом нашлась его внучка Кристина, которая увезла деда из Москвы. Так распался последний, пятый брак Людмилы Лядовой.

– Я только хочу к Милочке, – оказываясь в больнице, всякий раз говорил Кудряшов, который был младше жены на 17 лет.

По словом друзей, Людмила Лядова не давала себя никогда в обиду – ни людям, ни болезням.

В свои девяносто с лишним она пережила инсульт, после которого садилась в мотоциклетную коляску: любила, когда её прокатят с ветерком.

Такой заботой её окружил Виктор Дворовенко, чтобы Милюша, которая стала для его семьи родной, чувствовала себя всегда в строю, как она пела в одной из своих песен. Людмила Лядова покинула этот мир в любви и заботе, окружённая сильными, любящими её мужчинами, что для неё было важно.

– Прошу помолиться о упокоении Людмилы Алексеевны. Больше нашей Милюше ничего не надо, только свечи, молитва, память, — сказал Виктор Дворовенко.