Композитор Людмила Лядова разыскивает мужа, увезенного внучкой

В семье известного композитора Людмилы Лядовой драма: муж композитора, музыкант Александр Лядов, в опасности. В конце июля дама, которая называет себя внучкой музыканта, увезла тяжело больного в неизвестном направлении.

Близкие получают лишь квитанции ГИБДД из разных концов России о нарушении Лядовым правил дорожного движения. Иногда он звонит жене и просит забрать его домой, но не знает своего местонахождения. Друзья семьи бьют тревогу.

— Этим летом, — рассказывает бывшая директор Лядовой Галина Горбенко, — к Саше приехала его внучка Кристина Зиновьева. Согласно тесту ДНК, жительница Самары Зиновьева действительно является внучкой Лядова, но её поступки далеки от родственных, — недоумевает Галина.

— Девушка поселилась в Сашиной однокомнатной квартире на улице Удальцова. До этого она ко мне обращалась с просьбой дать ей адрес дачи Лядовых. Я пошла девочке на помощь, не догадываясь о её намерениях. В итоге она забирает Сашу из больницы в Рузе и привозит в квартиру на Удальцова. «Родственница» лишает Сашу медицинского обслуживания и общения с окружающими. Она перестаёт брать свою трубку, а телефон Александра отключает. По моим последним данным, 15 августа Лядову была вызвана бригада «скорой», которая зафиксировала, что пациент нуждается в госпитализации, но от неё отказывается. «Кристина, — спросила я, — почему ты помешала госпитализации?» «Мне не предлагали госпитализацию, — ответила она, — врачи сказали, что тяжёлых онкологических больных, да ещё и в возрасте, помещают в хоспис, а в больнице за ними некому смотреть». Враньё!

Поскольку Саша для меня не чужой человек, я за него борюсь, — объясняет Горбенко. — Мы с правозащитником Еленой Моставичене в двадцатых числах августа отправились в поликлинику рядом с домом Лядова, чтобы выяснить, вызывала ли «внучка» доктора деду, потому что он должен быть постоянно под наблюдением. Оказывается, никаких врачей несчастному не вызывалось. По данному адресу 15 августа был зафиксирован выезд бригады «скорой помощи», но пациент от госпитализации отказался. «Добрая и порядочная» Кристина не стала сдавать деда в хоспис, а подалась с таким тяжелобольным в бега на автомобиле Лядовых.

Кристина Зиновьева и Александр Лядов в студии программы «Пусть говорят»

// стоп-кадр / Первый канал

Людмила Лядова, разумеется, беспокоится о своём супруге:

— После того, как в жизни Александра Фёдоровича появилась Кристина, он потерял покой, а потом потерялся сам, — комментирует Людмила Алексеевна.

Периодически Лядов звонит жене и умоляет, чтобы она его забрала, но откуда — он сам не знает, так как не может определить, куда его привезли.

За несколько дней до своего таинственного исчезновения Зиновьева пришла к Людмиле Лядовой. Свалившись как снег на голову, она потребовала документы на квартиру: «Дедушка меня прислал за вещами», — сказала она.

Вместе с вещами Кристина Игоревна забрала документы на квартиру на улице Удальцова и 200 тысяч рублей деду на памперсы. Каково же было удивление Людмилы Алексеевны, когда она узнала от мужа, что тот не просил забирать документы, более того — что он не знает, что жена дала ему денег, а думает, что его содержит внучка.

Кристина брала деньги у Лядовой неоднократно, в том числе и на коммунальные услуги для оплаты квартиры на Удальцова. Сейчас выясняется, что четыре месяца за квартиру никто не платил.

— Да и Бог с ними, с этими деньгами, — говорит в сердцах друг семьи Лядовых Пётр, — главное, чтобы эта похитительница ухаживала за нашим Сашей, предоставляла ему необходимое лечение, тогда мы ей ещё и поможем выхаживать нашего дорогого Александра.

— Мы уже сомневаемся, сам ли Александр Фёдорович нам звонит или кто-то за него это делает, — делится помощница Лядовой.— Всегда всё скрипит в трубке, плохо слышно. Может, уже за него кто-то набирает. Исходя из последних действий нашей «родственницы», ничему не удивимся. Возможно, он и не у Кристины — тогда где?.. В марте у Людмилы Алексеевны Лядовой ожидается важное мероприятие, ей надо готовиться и репетировать, а тут такая беда. Но Мила сильная, она живёт надеждой, что муж в живых.

По последним данным, Людмила Лядова подала заявление в розыск, чтобы найти супруга.

комментарии

Сергей Нурисламов, врач-психиатр, нарколог, руководитель клиники интенсивной терапии:

— Лядов проходил у меня лечение неоднократно. Во время последней госпитализации Александр Фёдорович прошёл мой авторский метод лечения в связи с алкогольной зависимостью. У больного была снята психологическая зависимость к алкоголю. Ремиссия наблюдалась до прошлого лета, пока пациент был под наблюдением. Но ему постоянно требуются поддерживающие психиатрические встречи для положительного эффекта. В связи с исчезновением пациента мы прервали наблюдение за его состоянием. Могу точно сказать, что когда за Лядова несли ответственность друзья семьи, он был сохранен психологически, соматически, физиологически.

Дмитрий Шабанов, врач-онколог, заведующий паллиативным отделением:

— Любой онкологический больной должен находиться под наблюдением у онколога либо в стационаре, либо амбулаторно по прописке. Специалисты «скорой помощи» не могли ответить, что не берут в больницу тяжело больных стариков. Есть закон, по которому все равны перед «скорой». Пациента могли отправить в паллиативное отделение, в котором лежат тяжёлые больные, но отказаться — нет, такого не могло быть.