Эрнст: Зрители увидят "Little Big" в эфире отбора на "Евровидение"

Гендиректор «Первого канала» раскрыл детали предстоящего отбора на главный песенный конкурс в 2021 году.

В преддверие телеэфира «Первого канала», в ходе которого зрители 8 марта выберут российского участника на конкурсе «Евровидение» (пройдет в мае в Роттердаме. – Прим. Sobesednik.ru), в Сети появился шорт-лист возможных кандидатов. Среди них: группа «2Маши», Антон Беляев, Моргенштерн, Егор Крид и Niletto.

В связи с этим мы задали генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту несколько вопросов.

– Мы отобрали не так много участников для голосования, они равны по уровню, но абсолютно разные, – сказал Константин Львович.

– А Моргенштерн? Вы думаете, это правильный выбор? Им будет гордиться страна?

– А разве канал назвал имена и фамилии? То, что вы читали в Сети, ей же и принадлежит.

Константин Эрнст//фото: Global Look Press

– А как же группа «Little Big»?

– Конечно, зрители увидят «Little Big» в эфире 8 марта .

Напомним, что группа «Little Big» с песней Uno должна была представлять Россию в 2020 году, однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса и прошел в виде телеконцерта. Несмотря на это, «Little Big» завоевала огромную популярность в Сети, их клип Uno побил рекорды просмотров на YouTube, и поклонники музыкантов не теряют надежды, что группе дадут второй шанс для участия в «Евровидении».