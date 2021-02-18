Пристроил в "Гараж", выхаживал после инсульта: история любви Мягкова и Вознесенской

Умерший 18 февраля актер Андрей Мягков пронес любовь к своей единственной жене Анастасии Вознесенской через всю жизнь.

Мягков вел закрытый образ жизни: на светских мероприятиях не появлялся, интервью давал лишь в редких случаях, и нельзя сказать, что, соглашаясь на общение с журналистами, он был достаточно откровенен. Вся его жизнь прошла на работе – в театре и кино, а вне актерских образов – рядом с единственной женой, актрисой Анастасией Вознесенской. Детей в браке так и не появилось, супруги были единственной радостью друг друга.

Вознесенская и Мягков познакомились еще студентами и долго скрывали свои чувства от посторонних глаз. Многие узнали об их отношениях уже после свадьбы.

«Никакой дружбы, никаких ухаживаний... Увидел и понял, что другого быть не может», – так описывал свою любовь Андрей Мягков.

Начало их супружеской жизни совпало со стартом профессионального пути. После фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» карьера Мягкова пошла в гору. А вот Вознесенской минисериал «Майор «Вихрь», где успешно дебютировала актриса, гору предложений, увы, не принес.

Андрей Васильевич всячески поддерживал супругу, помогал со сценариями, предлагал ее кандидатуру режиссерам, которые хотели видеть его в своих картинах.

Мягков поставил условие Алексею Кореневу, позвавшему его в «Большую перемену» – взять на одну из главных ролей и его жену. Режиссер отказался. И тогда «Большая перемена» вышла без участия Мягкова.

Эльдар Рязанов пошел навстречу и с удовольствием взял к себе в «Гараж» Вознесенскую. Так супруга Мягкова получила одну из главных ролей в своей карьере: директора рынка.

Эльдар Рязанов взял Вознесенскую в "Гараж" по просьбе Мягкова // фото: стоп-кадр YouTube

В МХТ им. Чехова Мягков и Вознесенская также служили вместе. В 2008 году для них специально поставили спектакль «Белый кролик». А в 2013 году случилась настоящая трагедия: Анастасии Вознесенской стало плохо прямо перед выходом на сцену, врачи диагностировали инсульт.

Мягков, не думая ни минуты, оставил работу и посвятил себя уходу за больной супругой.

«Если кто-то из них заболевал, они болели вместе, – рассказывал режиссер спектакля Евгений Каменькович. – Он мне нужен был на репетиции, но его не было. Он находился рядом с женой. Меня поначалу это бесило, но потом я понял, что такому можно позавидовать, когда люди вот так дышат в унисон».

Коллеги в шутку называют Мягкова и Вознесенскую «сиамскими близнецами». Зрители, не посвященные в подробности личной жизни Андрея Мягкова, до сих пор судачат, были ли у актера романа с его экранными возлюбленными – Барбарой Брыльской («Ирония судьбы») и Алисой Фрейндлих («Служебный роман»).

Мягков (Новосельцев в "Служебном романе") соблазнял Фрейндлих только на экране // фото: стоп-кадр YouTube

«Он настолько любит свою жену... Бог подарил ему этот дар – любить. Он, видимо, в подсознании где-то это зафиксировал, поэтому ему есть, чем играть», – говорила Ольга Науменко, исполнившая роль оставленной в Москве невесты Гали в «Иронии судьбы».

К многочисленным поклонницам Мягкова Анастасия Вознесенская всегда относилась снисходительно. Она искренне считала, что если Бог дал ей счастье общаться с таким человеком, почему же другим женщинам не испытывать к Андрею Васильевичу те же чувства, что и она.

Ольга Науменко и Андрей Мягков в "Иронии судьбы" // фото: стоп-кадр YouTube

Алиса Фрейндлих об отношениях Мягкова и Вознесенской говорила в документальном фильме «Тишину шагами меря» так:

– Он всегда был нежен в телефонных разговорах с ней, или когда Ася появлялась на площадке. Боже сохрани, никто не посягал (занять место рядом с Мягковым вместо Вознесенской. – Прим. Sobesednik.ru), на такие вещи грех посягать.