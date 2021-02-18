Актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет

Советский и российский актер Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Петербурге, окончил Ленинградский химико-технологический институт (Санкт-Петербургский государственный технологический институт). Будущего актера заметил один из преподавателей школы-студии МХАТ на любительском спектакле, после чего Мягкову удалось поступить на актерский факультет МХАТа, откуда он выпустился в 1965 году, начав работать в театре «Современник». В 1977 году артист попал в труппу МХАТ имени Горького, позже переименованного в МХТ имени Чехова.

Наиболее известным фильмом с участием актера стала кинолента Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», снятая в 1975 году. Мягков был задейтвован в фильмах того же режиссера «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979) и «Жестокий романс» (1984).

Мягков – Народный артист РСФСР (1986), лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979).