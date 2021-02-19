Между Давой и Лазаревым: Киркоров выбрал победителя "Танцев со звездами"

Поп-король рассказал, кому из участников шоу отдает свои голоса.

Филипп Киркоров, пристально следящий за проектом «Танцы со звездами», признался, что ему одинаково близки Сергей Лазарев и DAVA (Давид Манукян).

– Они сейчас идут лоб в лоб в турнирной лестнице, – отметил Киркоров. – Для Сережи такая конкуренция – это стимул. Я не могу разделить свое сердце на две части.

Сережа – особый человек, нас связывают 20 лет дружбы, но я знаю, что Даве очень нужна эта победа.

Я бы разделил первое место на двоих. Я смотрю проект, отправляю голоса и за Даву, и за Сережу, – заявил Киркоров.

– Но за кого больше болеете?

– Болею за Даву, за Сережу уже отболел на «Евровидении». У меня нервная система на Лазареве закончилась. А Дава – мое новое вдохновение как продюсера. Я знаю, что ему нужна моя поддержка, но не слюнявчик.