Сергей Лазарев резко ответил сплетникам: Заслужил право жить, как хочу!

Певец рассказал о травмах, полученных на съемках шоу «Танцы со звездами», и нынешних отношениях с Владом Топаловым.

На танцевальный паркет музыканта звали уже давно, однако обстоятельства не позволяли артисту попробовать себя в роли танцора.

– Чтобы хорошо отыграть проект, нужно время, как минимум, на подготовку к каждому эпизоду, – говорит Лазарев. – В предыдущие годы, когда меня приглашали в шоу, концерты и туры были расписаны на год вперед. Сейчас, в связи с пандемией, большинство концертов перенесены, поэтому я решил использовать свободное время с толком.

Наша пара три передачи подряд была на первом месте, мы надеемся на победу и идем к ней.

– Вы участвовали в похожих проектах: вставали на коньки, выступали в цирковом жанре. Какие подводные камни в «Танцах со звездами»?

– Это физически сложный проект, болит все тело. На подготовку одного номера очень мало времени. Важно не просто выучить танец, но и соблюдать законы каждого танцевального жанра.

Очень много травм, растяжений, мы не раз падали на прогонах. Однажды неудачно упал, до сих пор болит копчик.

Активность в рамках моей профессии никуда не делась. Но несмотря на это, тренировки проходят по несколько часов каждый день. У меня еще не было ни одного свободного дня. За время проекта скинул около 5 килограммов, хотя в еде себя не ограничиваю.

– В последнее время блогеры и тик-токеры встали на один уровень с артистами, которые шли к пьедесталу годами. Даже вы сегодня в проекте соревнуетесь не только с актерами и музыкантами, но и с Давой, который известен прежде всего как блогер. Что вы об этом думаете?

– Это временная история. Век тик-токеров и блогеров не такой большой. Нельзя сравнивать их с артистами, ведь последние производят то, что люди на протяжении долгих лет слушают, пересматривают, с нашими песнями у людей ассоциируются жизненные моменты. Дава при всем при этом хорошо танцует, он – профессиональный бальник. Я его оцениваю как артиста, который выходит на сцену и делает дело.

Группе «SMASH!» в 2021 году исполняется 20 лет. Сергей Лазарев и Влад Топалов, чья карьера началась именно в составе этого коллектива, спустя годы после начала сольной карьеры, хотят порадовать фанатов и готовят сюрприз. Сегодня музыканты поддерживают друг друга, являясь близкими друзьями, однако первые годы после распада их коллектива их отношения были не такими хорошими.

Сергей Лазарев и Влад Топалов

– Нам уже не по 20 лет, – объясняет Сергей Лазарев. – Мы понимаем, что потерять близкого друга очень легко, а восстановить отношения, тем более, найти родного человека в наше время не так просто.

Все обиды, которые были, давно позади. Мы уже отцы, у нас общение на другом уровне.

– Как вы реагируете на громкие заголовки с вашим именем? Журналисты уже стали следить, где вы, с кем проводите время.

– Никак! За прошедшие 20 лет чего только про меня не писали. Я так спокойно к этому отношусь, ведь все это – новости одного дня. 80% того, что обо мне пишут, – полная чушь, поэтому реагировать на это не вижу смысла.

Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости – тоже. На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!

– Дети смотрят ваши выступления в «Танцах»?

– Дети смотрят каждый эфир, переживают, болеют. Никита был один раз на съемочной площадке, ему очень понравилось, планирую привести его и на финал.

После «Танцев со звездами» Никита решил, что хочет танцевать. Я его отдал в детский «TODES», он только начал ходить, пока его хвалят.