"Мне очень больно": Дава излил душу в эфире "Танцы со звёздами"

Совсем скоро в эфире «Россия-1» покажут новый выпуск «Танцы со звездами». Блогер и музыкант Дава в своей подводке перед номером чуть не заставил весь зал плакать.

Не так давно произошло расставание года: Бузова объявила об окончании отношений с блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Девушка призналась, что за красивой картинкой в неё плевали и поднимали на неё руку. Сам Давид старался не комментировать ситуацию. Сегодня же блогер прервал молчание:

– Мне очень больно... Когда отдаёшь всего себя, а в ответ тебя поливают грязью. Любовь очень жестока. Я не хочу любви, я это понял для себя. Не складывается... Видимо, для меня так проще.

Несмотря на улыбку Давида в соцсетях, молодой человек явно подавлен. Он ни разу не улыбнулся до того момента, пока не стал позировать с Филиппом Бедросовичем для фото. Видимо, его слова о боли являются правдой.