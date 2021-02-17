Артемьева вернулась в "Сваты-7": Железняк рассказала о съемках последних серий

Актриса Олеся Железняк (Лариса из сериала «Сваты») обнадежила поклонников популярного сериала хорошей новостью.

Уже 7 лет фанаты Ивана Будько в исполнении Федора Добронравова ждут, когда состоится премьера нового сезона сериала «Сваты». Съемки комедийного проекта несколько раз приостанавливали, появлялись новости о скандалах между актерами. Актриса Татьяна Кравченко (Валентина Будько) даже как-то заявила, что другая звезда «Сватов» – Людмила Артемьева (Ольга Ковалева) отказалась от участия в сериале.

И вот на днях актриса Олеся Железняк (Лариса Буханкина, жена Митяя) наконец объявила о том, что работа над последними сериями проекта близка в завершению, а значит, новый сезон «Сватов» скоро выйдет на экраны.

Кстати, Олеся Железняк начала сниматься в «Сватах» с четвертого сезона. Несмотря на то, что в проекте на тот момент был уже устоявшийся коллектив, она легко влилась в него.

– Мне очень нравится, как мы снимались в Крыму, – говорит 46-летняя Олеся. – Когда я потом оказывалась на полуострове уже в связи с другими поводами, чувствовала: у меня в Крыму по-другому бьется сердце. Потому что это было такое счастливое время!

Мы, группа «Сватов», жили одной счастливой семьей: готовили борщи, потом шли сниматься, потом опять есть…

Мне даже кажется, что в этом и есть секрет успеха «Сватов»: в прекрасной атмосфере на площадке, которая передается и зрителю, в какой-то бесхитростности, в кураже…

По словам Олеси, седьмой «многострадальный» сезон «Сватов» снимается уже около четырех лет. Создателям постоянно что-то мешает наконец закончить работу.

– Сначала были события в Украине (некоторым актерам сериала въезд в Украину запрещен. – Прим. Sobesednik.ru), – продолжает Железняк. – А сериал снимает украинская студия «Квартал 95»… Мы сняли какую-то часть (до событий в Украине), потом спустя два года снимали в Беларуси. В феврале (прошлого года. – Прим. Sobesednik.ru) снимали еще кусочки. Должны были доснять предыдущим летом – осталось всего четыре серии. Планировали за два месяца, в июле и августе поработать. Но началась пандемия.

Теперь рассчитываем, что доснимем «Сватов» этим летом.

В интервью Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Олеся Железняк призналась, что творческому коллективу удалось сохранить прежнюю атмосферу и на площадке была (а значит, и в сериале будет) масса смешных моментов. Какие-либо конфликты, о которых много писали в СМИ, актриса опровергла. Людмила Артемьева, заявила Железняк, снялась в «Сватах-7». Премьера нового сезона сериала состоится, скорее всего, уже в 2022 году.